انتهاء أعمال تبريد حريق مصنع ملابس فى الزاوية الحمراء

انتهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من أعمال التبريد لحريق اندلع بمصنع للملابس بمنطقة الزاوية الحمراء، لمنع تجدده مرة أخرى.

كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب بمصنع للملابس بمنطقة الزاوية الحمراء، دون وقوع إصابات .

كانت قد تلقت غرفة العمليات بمحافظة القاهرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالى باندلاع حريق غرفة بمصنع ملابس في شارع الشركات أرض الجنينة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق.