إيداع طبّال قتل ابنه خنقاً مستشفى الأمراض العقلية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بإيداع طبّال قتل طفله وعمره 3 سنوات خنقاً أثناء نومه، مستشفى الأمراض العقلية، 45 يوماً، لبيان حالته النفسية والعقلية وقت ارتكاب الواقعة وإرسال تقرير بالحالة للمحكمة، وتأجيل الجلسة ليوم 19 سبتمبر المقبل، وذلك لإدانته في القضية رقم 2056 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الصالحية الجديدة، والمقيدة برقم 662 لسنة 2022 كلى شمال الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب، وحسام محمد المكاوي وحسام الهجرسي، وأمانة سر أحمد رمزي، ومحمد عبد الستار.

تعود أحداث القضية لشهر مايو المنصرم من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الصالحية الجديدة، يفيد إشارة المستشفي المركزي بوصول "مالك. م" 3 سنوات جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق.

وتبين من أقوال الشاهدة الأولى "ك. م"، 27 عاما، ربة منزل، مقيمة الصالحية الجديدة، إنه على أثر خلافات بينها وبين زوجها وأثناء ذهاب نجلها رفقة شقيقته لرؤية والدهما بمسكنه، هاتفتها الطفلة لتخبرها بضرورة حضورها للاطمئنان على نجلها وفور وصولها لمسكن زوجها أبصرت نجلها على قدمى المتهم وقد فارق الحياة واتهمت زوجها بالتسبب فى وفاته.

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد أحمد بنديري، رئيس مباحث الصالحية الجديدة قيام "محمود. ع. ر"، 30 عاما، طبال، مقيم الصالحية الجديدة، بارتكاب الواقعة، وقتل نجله مع سبق الإصرار على إثر خلافات زوجية بينه وبين طليقته وأنه انتظر قدومه إليه بالمنزل، وما إن ظفر به حتى انهال عليه بالضغط على عنقه بيديه حتى فاضت روحه إلى بارئها وعزى قصده القتل عن قيامه بخنقه بيده أثناء نومه انتقاما من زوجته لخلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض على المتهم، وبالعرض على النيابة العامة بشمال الزقازيق، أمرت بإحالة المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.