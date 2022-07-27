الأربعاء 27 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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خلال الأيام القلية الماضية يفرض الذهب نفسه كوعاء أمن للاستثمار لا سيما مع التوتر الشديد في قيمة العملة والتنبؤ بزيادة الأسابيع المقبلة بعد رفع قيمة الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بعد اجتماعه في الأربعاء المقبل، ومن هنا يكثر البحث عن سعر الذهب عبر محركات البحث العالمية.

 

سعر الذهب اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022

وعاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-7-2022 الهبوط بشكل طفيف منتصف التداولات في سوق الصاغة، على خلفية هبوط سعر الذهب اليوم عالميا والأوقية نحو 6 دولارات خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن، بالإضافة إلى تراجع الطلب على المعدن الأصفر محليا مما يجعلها فرصة مناسبة للإقبال على شراء المعدن النفيس.

 

أسعار الذهب في مصر

وصرحت شعبة الذهب، بأن جرام الذهب خسر جنيهين من قيمته، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 985 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا، والذي سجل 987 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وفقا للتشكيلة.

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سعر الذهب اليوم

 

ويرصد موقع "الدستور" فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27 يوليو 2022:

 

سعر جرام الذهب عيار 24 الأربعاء 27 يوليو 2022

تراجع جديد شهده سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ، ليسجل 1127 جنيها، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 الأربعاء 27 يوليو 2022

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاضا جديدا مع هبوط أوقية الذهب اليوم عالميا ليبلغ 985 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلي بيعا في السوق.

 

سعر جرام الذهب عيار  18 الأربعاء 27 يوليو 2022

وانخفض جرام الذهب اليوم عيار 18 بشكل مستمر على مدار اليوم، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 848 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

 

سعر جرام الجنيه الذهب الأربعاء 27 يوليو 2022

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 7880 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

 

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34937 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

 

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما تراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.127 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

 

وانخفض من جديد سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1720 دولارا، مع تخوفات برفع سعر الفائدة الامريكية وتأثيره على المعدن الأصفر عالميا.

الذهب سعر الذهب الأربعاء 27 يوليو 2022 سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21

رئيس التحرير

وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

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