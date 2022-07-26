الثلاثاء 26 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انخفاض جديد.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

سعر الذهب فى مصر
سعر الذهب فى مصر
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سعر الذهب من أكثر السلع التي تعني المصريين سواء المستثمرين أو المواطنين العاديين لأغراض استثمارية أو ادخارية، ويرغب المقبلين على الزواج في معرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة فهو زينة وخزينة ووعاء آمن للادخار خاصة مع التغير في سعر العملات وباقي السلع.

 

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

ومن الملفت أن تذبذب جديد في الأسواق العالمية انتظارًا وترقبًا لاجتماع الفيدرالي الأمريكي حول السياسات النقدية، ليعاود سعر أوقية الذهب التراجع من جديد بتداولات بورصة المعادن العالمية، وتنخفض أيضًا أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26-7-2022 بشكل ملحوظ بتعاملات سوق الصاغة المسائية في مختلف المحافظات.

 

وتوقّعت شعبة الذهب أن يواصل المعدِن الأصفر انخفاضه عالميًّا حال إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الدولار، وتأثر الذهب محليًّا بنحو 3 جنيهات، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر نحو 986 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس الإثنين التي سجلت 989 جنيهًا، غير شاملة المصنعية.

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 يوليو 

يتصدر سعر الذهب محركات البحث العالمية في مصر  ومن هنا ينشر موقع “الدستور” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 25-7-2022. 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

وخسر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3 جنيهات، ليسجل 1130 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

وعاود سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر تراجعه في التعاملات ليبلغ 986 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

وتسبّب تراجع سعر الأوقية في انخفاض جرام الذهب اليوم عيار 18، وهو الأقل سعرًا ليسجل 850 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم وزن الـ 8 جرامات

فيما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 24 جنيهًا ليتراجع ويسجل نحو 7888 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

 

سعر أوقية الذهب عيار 24 في مصر 

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 35030 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

 

سعر كيلو الذهب عيار 24 في مصر 

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي ليسجل 1.130 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

 

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم ليسجل نحو 1716 دولارًا بالبورصة العالمية 

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رئيس التحرير

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