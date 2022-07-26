ارتفاع أسعار الكهرباء فى أوروبا إلى مستويات قياسية

ارتفعت أسعار الكهرباء في أوروبا إلى مستويات قياسية، في ظل معاناة سوق الطاقة الأوروبية من نقص إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أسعار العقود الآجلة للكهرباء ارتفعت في ألمانيا بأكثر من 10% وفي فرنسا بنسبة 5ر5% بعد إعلان روسيا اعتزامها خفض تدفقات الغاز الطبيعي، بصورة أكبر اعتبارا من الغد.

يعني هذا أن أوروبا ستعاني من نقص إمدادات الوقود الحيوي اللازم؛ لتشغيل محطات توليد الكهرباء في الوقت الذي تعاني فيه شركة الكهرباء الفرنسية إلكتريسيتيه دو فرانس (إي.دي.إف) من مشكلات في تشغيل مفاعلاتها النووية، حيث إن أقل من 50% من إجمالي مفاعلاتها النووية هي التي تعمل بالفعل.

في الوقت نفسه فإن ارتفاع أسعار الطاقة سيتحول إلى مزيد من المعاناة للمستهلكين والشركات والصناعة التي تعاني بالفعل من تداعيات ارتفاع نفقات المعيشة؛ نتيجة ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.