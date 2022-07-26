الثلاثاء 26 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع أسعار الكهرباء فى أوروبا إلى مستويات قياسية

أسعار الكهرباء
أسعار الكهرباء
ads

ارتفعت أسعار الكهرباء في أوروبا إلى مستويات قياسية، في ظل معاناة سوق الطاقة الأوروبية من نقص إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أسعار العقود الآجلة للكهرباء ارتفعت في ألمانيا بأكثر من 10% وفي فرنسا بنسبة 5ر5% بعد إعلان روسيا اعتزامها خفض تدفقات الغاز الطبيعي، بصورة أكبر اعتبارا من الغد.
يعني هذا أن أوروبا ستعاني من نقص إمدادات الوقود الحيوي اللازم؛ لتشغيل محطات توليد الكهرباء في الوقت الذي تعاني فيه شركة الكهرباء الفرنسية إلكتريسيتيه دو فرانس (إي.دي.إف) من مشكلات في تشغيل مفاعلاتها النووية، حيث إن أقل من 50% من إجمالي مفاعلاتها النووية هي التي تعمل بالفعل.
في الوقت نفسه فإن ارتفاع أسعار الطاقة سيتحول إلى مزيد من المعاناة للمستهلكين والشركات والصناعة التي تعاني بالفعل من تداعيات ارتفاع نفقات المعيشة؛ نتيجة ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

أسعار الكهرباء في أوروبا الطاقة الأوروبية سوق الطاقة الأوروبية روسيا إمدادات الغاز الطبيعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

الأكثر قراءة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات ضباط الشرطة 2022

نقل عدد من مديرى الأمن.. ننشر الملامح الأولية لحركة تنقلات الشرطة 2022

موعد اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. ورابط الاستعلام

تعيين اللواء هشام أبوالنصر مديرًا لأمن الجيزة.. و«نضال» لأكاديمية الشرطة

أم تستدعى أجهزة الأمن لنجلها لممارسته الرزيلة مع ربة منزل فى قنا

وزير الداخلية يجدد الثقة مساعديه للأمن والحماية المجتمعية والقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

القارة العجوز بين شقي الرحى.. موسكو وواشنطن

د. القس صفوت البياضى

هل ستكون مصر ضمن البلدان المدرجة كأغنى دول العالم

إبراهيم عبد العزيز

توفيق الحكيم يكتب عن لقائه بعبدالناصر والسادات فى الآخرة

محمد المعموري

الطاقة المستدامة والأمن الغذائي العربي

إبراهيم داود

فى محبة فتحى الخميسى

ماجد حبته

التكامل الثلاثى صار رباعيًا

جمال رشدي

الحالة المصرية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بينالى فنون الطفل ..هدية مصر إلى أطفال العالم

صور

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

حصاد العنب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ماضية في ضم الضفة الغربية وسط غياب إرادة دولية

معركة المُسيرات.. كيف تستخدم إسرائيل الطائرات بدون طيار في العمليات؟

روسيا: نأسف لموقف إسرائيل تجاه الأوضاع فى أوكرانيا