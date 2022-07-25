الصحة الفرنسية: رصد ما يقرب من 1700 إصابة بـ«جدري القرود»

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل إصابة ما يقرب من 1700 شخص بجدري القرود في أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق، قالت روزاموند لويس، رئيسة أمانة مكافحة الجدري لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة على علم بحالات جدري القرود لدى الأطفال، وأضافت في تصريحات صحفية لها: «هناك تقارير عن حالات لإصابة أطفال، حتى الآن ثلثهم تقريبًا لأطفال دون سن العاشرة ونصفهم أطفال دون سن الخامسة».

وأوضحت لويس، أن «انتقال مرض جدري القرود بين المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 عامًا لا يزال مفتوحًا، ولكن من المحتمل أن يصاب الأطفال الأصغر سنًا بالعدوى، من خلال التعرض المنزلي».

ومؤخرًا تم رصد أكثر من 6 آلاف حالة إصابة بجدرى القرود في 58 دولة حول العالم، في حين أن طرق انتشار العدوى ليست واضحة تمامًا للمختصين.