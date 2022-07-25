نسبة نجاح الثانوية العامة 2022 وموعد إعلان النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة

مع انتظار الطلاب وأولياء أمورهم إعلان نتيجة الثانوية، بدأ البحث عن نسبة نجاح الثانوية العامة 2022، استعدادًا لإعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة نهاية الأسبوع المقبل، وتصدر البحث عن نسبة نجاح الثانوية العامة 2022، مؤشرات بحث جوجل حتى أصبحت من أكثر العبارات بحثًا.

نسبة نجاح الثانوية العامة 2022

وأكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نسبة نجاح الثانوية العامة 2022 قريبة من نسبة نجاح الثانوية العامة العام الماضي.

وتابعت المصادر أن هذا العام تميز بقلة الغش مقارنة بالأعوام الماضية، حيث أن عدد الطلاب ممن تحررت لهم محاضر غش أقل، وهذا ما يميز امتحانات الثانوية العامة هذه السنة.

وتستمر عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022، بالمركز القومى للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تمهيدًا لإعلان النتيجة خلال أيام قليلة.



موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل كما أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في منشور على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وحددت الوزارة آليات وضوابط التظلمات لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري.



جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة، وقالت الوزارة إن جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ستعقد خلال شهر أغسطس المقبل.

وكشفت عن طريقة وموعد التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022، وشروط وآليات التقدم للتظلمات لطلاب الثانوية العامة 2022، ومن المفترض أن تبدأ التظلمات على نتيجة الثانوية العامة لمدة ١٥ يوما من اليوم التالي لإعلان نتيجة الثانوية العامة.