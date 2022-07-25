الإثنين 25 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الهيروين» يقود صاحب مقهى بشبرا الخيمة للسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، لصاحب مقهي بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لاتهامه بالاتجار في "الهيروين" وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، وطلقات من ذات العيار.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7129 لسنة 2022، والمقيدة برقم 905 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ي ف"، 27 سنة، صاحب مقهى، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخائر مما تستعمل علي نفس السلاح سابق الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط صاحب مقهى، لممارستها نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة"الهيروين"، وحيازة سلاح ناري"فرد خرطوش"، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وذلك بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح النارى للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

محكمة جنايات شبرا الخيمة القليوبية جنايات شبرا الخيمة السجن المشدد الهيروين

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