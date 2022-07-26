النساء المصابات بـ«الانتباذ الرحمي» معرضات لخطر الإصابة بـ«القاتل الصامت»

حذر الأطباء من أن النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي، معرضات لخطر الإصابة بـ"القاتل الصامت".

ووفقًا لموقع "the sun" يُعتقد أن أكثر من 176 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم يتأثرن بالحالة التي تسبب مجموعة من الآثار الجانبية السيئة، لكن الباحثين حذروا الآن من أن المصابين أكثر عرضة بنسبة 34% للإصابة بسكتة دماغية.

وتعتبر السكتة الدماغية هي حالة طارئة تهدد الحياة وتحدث عادة بسبب انسداد يقطع إمداد الدم إلى الدماغ، حيث راقب الخبراء في الولايات المتحدة أكثر من 112000 امرأة على مدار 30 عامًا.

لقد نظروا على وجه التحديد في العلاقة بين المرض والسكتة الدماغية، من بين النساء في الدراسة ، وُجد أن 5244 منهن معرضات لخطر أكبر بنسبة 34% من 106812 اللواتي لم يكن لديهن الحالة المزمنة.

وكتب الخبراء في جمعية السكتات الدماغية الأمريكية، قائلين إنهم لم يتمكنوا من تحديد الإطار الزمني بين تشخيص الإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي، وإصابة النساء في وقت لاحق بسكتة دماغية.

وأضاف أستاذ التوليد وأمراض النساء وعلم الأحياء:"تشير هذه النتائج إلى أن النساء اللواتي لديهن تاريخ من الانتباذ البطاني الرحمي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، لذا يجب أن ينظر الأطباء إلى صحة المرأة بأكملها ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وعوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الجديدة ، وليس فقط الأعراض المرتبطة تحديدًا بالانتباذ البطاني الرحمي ، مثل آلام الحوض أو العقم".

من المهم أن نلاحظ أن 93% من المشاركين في الدراسة كانوا من النساء البيض، ما يجعل من الصعب معرفة التأثير الذي سيكون على السكان الأوسع.

حلل الخبراء أيضًا ما إذا كانت المشاركات قد تناولن حبوب منع الحمل أو دواء انقطاع الطمث أم لا، حيث يختلف الانتباذ البطاني الرحمي من شخص لآخر - ولكن الأعراض الأكثر شيوعًا هي فترات مؤلمة.

إذا كنت تكافح من أجل إدارة الألم ، فأنت بحاجة إلى زيارة طبيبك.

فيما يلي أعراض الانتباذ البطاني الرحمي الأخرى التي يجب البحث عنها:

ألم أثناء التبويض

بألم في الحوض

ألم الحوض عند عدم ممارسة العلاقة الحميمة

ألم شديد عندما يكون لديك براز

نزيف من الأمعاء أو أعراض من نوع القولون العصبي مثل الإسهال والانتفاخ وهو أسوأ خلال الدورة الشهرية

ألم في التبول

ألم في الظهر

الم الساق

التعب والإرهاق

كآبة

بالإضافة إلى ذلك ، سألوا المرضى أيضًا عن تاريخ التدخين والنظام الغذائي ومستويات النشاط البدني والعوامل الاقتصادية الاجتماعية مثل الدخل.

بطانة الرحم هي حالة يمكن أن تنمو فيها الأنسجة المشابهة لبطانة الرحم على أعضاء أخرى مثل قناتي فالوب والمبيضين والأمعاء، يمكن أن يكون مؤلمًا للغاية ، لا سيما خلال فترة ، مما يجعل الجماع والذهاب إلى المرحاض برازًا ، ويسبب مشاكل في الخصوبة.

عادة ما تزداد الحالة سوءًا ، خاصةً إذا تركت دون علاج .

كشفت دراسة سابقة نُشرت في عام 2021 أيضًا عن وجود صلة بالسكتات الدماغية،حيث وجد الأطباء في كلية ميل وإنيد زوكرمان للصحة العامة بجامعة أريزونا أن النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي المؤكد عن طريق تنظير البطن معرضات لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 36 في المائة.

تنظير البطن هو نوع من الجراحة يتيح للجراح الوصول إلى البطن دون الحاجة إلى إحداث شقوق كبيرة في الجلد وغالبًا ما يستخدم للكشف عن الانتباذ البطاني الرحمي.