ضبط عاطلين بحوزتهما 52 لفافة هيروين وسلاح أبيض

قبل ترويجها بالخانكة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية؛ لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصه.

تلقي اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين بممارسة نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية من ضبط "محمد.إ.م"، 19 سنة، عاطل، و"محمد.خ.د"، 24 سنة، عاطل، ومقيمين دائرة المركز، وبحوزتهما 52 لفافة تحتوى على مسحوق الهيروين المخدر، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما، والسلاح الأبيض للدفاع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما.