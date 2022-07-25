بسبب بيع المخدرات.. المشدد 10 سنوات لقاتل بحى المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات، على متهم لقتله أحد الأشخاص في المرج.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين محمود يوسف محمود، وسامح السيد حسين، ومحمد عبدالقادر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم «أ.ح»، بائع، أحرز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وجاء في تحريات المباحث العامة بوجود مشاجرة نشبت بين المتهم و المجني عليه «ه.ن»؛ بسبب خلاف على بيع المواد المخدرة؛ لأن المجني عليه رفع سعر المواد المخدرة فاختلف معه المتهم، وأضمر في نفسه الشر، وعزم الأمر علي التخلص منه.

وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «مطواة وطعنه عدة طعنات بظهره أودت بحياته، كما تبين بتقرير الطب الشرعي، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته، والتي أصدرت الحكم المتقدم.