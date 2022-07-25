الإثنين 25 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لبقال ضبط بقطعة حشيش وسلاح أبيض فى الإسكندرية

حبس متهم
حبس متهم
ads

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة التاسعة، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "أ.م.ا" لاتهامه بالاتجار في المخدرات وغرامة 50 ألف جنيه.

 صدر الحكم برئاسة محمد أحمد سنجر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل محمد بعيص، والمستشار أحمد أحمد محمود، وسكرتير الجنايات ماجد سعد.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9140 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة محرم بك، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش وسلاح أبيض بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، عن أنه بناء على التحريات السرية دلت على قيام المتهم "أ.م.ا"، 33 سنة، بقال بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. 

  فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب ضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على "قطعة حشيش، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين، وسلاح أبيض سكين"، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض لتقطيع المخدر. 

 وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

محكمة جنايات الإسكندرية الإسكندرية جنايات الإسكندرية السجن المشدد المخدرات قسم شرطة محرم بك

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور مصر فى العالم

الأكثر قراءة

زوج يضبط زوجته فى أحضان شاب ويكتشف مفاجأة فى العلاقة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

تعرف على أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الإثنين 25-7-2022

بوابة الأزهر الشريف.. موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس رسميًا

أم تستدعى أجهزة الأمن لنجلها لممارسته الرزيلة مع ربة منزل فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

مشاهد تأملية.. 103 ملايين إله على أرض مصر

جمال-أسعد

الفكر الدينى وجيمس ويب

لواء. محسن الفحام

ثورة يوليو والإعلام الوطنى

القس. رفعت فكرى

لا تؤجل تقديم الورود

لواء.حمدى البطران

سلوكيات خاطئة

ماجد حبته

لافروف فى إفريقيا

د. بهي الدين مرسي

العقد الاجتماعى.. النسخة المصغرة

رشا عبدالمنعم

صانع القوارب.. حازم عزمى ودور الناقد

صور

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

حصاد العنب

محطة تل أبيب

المزيد

رغم خطوات التطبيع.. لماذا عاد "حل الدولتين" إلى مركز الخطاب العربي؟

لابيد: حظر «الوكالة اليهودية للهجرة» يؤثر على العلاقات بين إسرائيل وروسيا

إيران تعلن تفكيك شبكة مرتبطة بالموساد الإسرائيلى