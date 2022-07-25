السجن 3 سنوات لبقال ضبط بقطعة حشيش وسلاح أبيض فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة التاسعة، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "أ.م.ا" لاتهامه بالاتجار في المخدرات وغرامة 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة محمد أحمد سنجر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل محمد بعيص، والمستشار أحمد أحمد محمود، وسكرتير الجنايات ماجد سعد.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9140 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة محرم بك، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش وسلاح أبيض بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، عن أنه بناء على التحريات السرية دلت على قيام المتهم "أ.م.ا"، 33 سنة، بقال بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب ضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على "قطعة حشيش، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين، وسلاح أبيض سكين"، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض لتقطيع المخدر.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.