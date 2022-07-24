أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 24 يوليو 2022

يهتم المستثمرون والتجار بمعرفة أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري لحظة بلحظة، وذلك لمعرفة خططهم الاستثمارية وما يتعلق بها من عمليات بيع وشراء وتداول، وهناك من يهتم بأسعار العملات العربية والأجنبية من باب الشراء لغرض الادخار كوعاء استثماري.

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر الأحد 24 يوليو 2022

ويتصدر عنوان أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر مقابل الجنيه المصري 24 يوليو 2022 محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، لذا يقدم الدستور في السطور الآتية أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري الأحد 24 يوليو في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم اليوم في مصر لدى البنك المركزي 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري الأحد 24 يوليو في البنك الأهلي

وجاء سعره لدى البنك الأهلي المصري عند 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري الأحد 24 يوليو في بنك مصر

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 5.15 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري الأحد 24 يوليو في البنك المركزي

ويتداول سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند 61.37 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري الأحد 24 يوليو في البنك الأهلي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك الأهلي نحو 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر

استقر سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي "CIB"، نحو 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه اليوم في مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى 22.57 جنيه للشراء، و22.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي 22.46 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم لدى بنك مصر 22.51 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم لدى البنك التجاري الدولي "CIB" سجل 22.52 جنيه للشراء، و22.76 جنيه للبيع.