السبت 23 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار العملات الأجنبية والعربية فى البنوك المصرية اليوم السبت 23-7-2022

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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تحظى أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية نسب مشاهدة عالية عبر موقع جوجل البحثي خلال الساعات الأولى من فجر اليوم السبت الموافق 23 يوليو 2022.

يستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير، سعر صرف العملات المالية للدول العربية والأجنبية اليوم السبت 23 /7 /2022.


أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية 23 /7 /2022

تتباين أسعار صرف العملات الأجنبية داخل البنوك المصرية، حيث يتم الإعلان عنها من خلال شاشات التداول في كافة فروع البنوك بجميع محافظات الجمهورية، ويمكن صرف العملات في صبيحة اليوم السبت 23/7/2022 وفقا للأسعار التالية:-

أسعار الدولار ( العملة الأمريكية)
في البنك المركزي سجل الدولار الأمريكي نحو 18.87 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع.

في بنك مصر سجل الدولار نحو 18.88 جنيه للبيع، و 18.94 جنيه للشراء.

وفي البنك الأهلي وصل سعر الدولار 18.88 جنيه للبيع، و 18.94 جنيه للشراء.

فيما يتراوح سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس بين 18.96 جنيه للبيع، و 18.86 جنيه للشراء.

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الريال السعودي ( عملية المملكة العربية السعودية)

في بنك مصر سجل الريال في عملة البيع نحو 5.03 جنيه، فيما سجل في عملية الشراء نحو 5.02 جنيه.

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 5.03 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB  سجل الريال السعودي في عملية البيع 5.04 جنيه، وفي عملية الشراء سجل 5.02 جنيه.

الجنيه الاسترليني ( العملة البريطانية)

في البنك المركزي وصل سعر الجنيه الاسترليني إلى 22.67 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الجنيه الاسترليني 22.61 جنيه للشراء، و 22.82 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل الجنيه الاسترليني نحو 22.63 جنيه للشراء، و 22.79 جنيه للبيع.

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اليورو الأوروبي

ارتفع سعر صرف اليورو بين أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية عقب هبوط حيث يمكن صرفه كما يلي:

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل اليورو نحو 19.33 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري وصل سعر اليورو الأوروبي 19.30 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس نحو 19.43 جنيه للبيع، و 19.28 جنيه للشراء.

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وائل لطفي

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