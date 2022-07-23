السبت 23 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا فرنسيس يهنئ الرئيس الإيطالي بعيد ميلاده الـ 81

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
ads

تلقى رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ81 برقية تهنئة من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

وعبر بابا الفاتيكان خلال برقيته للرئيس ماتاريلا عن أطيب تمنياته في هذه المناسبة السعيدة، لافتا إلى أنه يتذكره في صلواته، مشيدا بالخدمة القيمة التي يقدمها للشعب الإيطالي الحبيب.

وكتب البابا في برقيته أنه “في هذه المرحلة المطبوعة بالصعوبات والخيارات المقررة بالنسبة لحياة البلاد، ما يزال الرئيس ماتاريلا يقدم إسهاماً أساسيا لا غنى عنه، ويفعل ذلك بتفان مثالي”. 

ولفت فرنسيس إلى أنه يتحد مع الأشخاص الذين يحتفلون بهذه المناسبة، معبرا عن تقديره الشخصي، ومانحاً رئيس الجمهورية وعائلته ومعاونيه والأمة الإيطالية كلها البركات الرسولية، سائلا الجميع أن يصلوا من أجله.

البابا فرنسيس الفاتيكان بابا الفاتيكان الرئيس الايطالي رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا

رئيس التحرير

وائل لطفي

23 يوليو.. ثورة الضرورة والممكن

الأكثر قراءة

«كنت بقطع اللحمة».. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل «مدرس المنوفية» على يد زوجته

«الصحة العالمية» تعلن جدرى القردة حالة طوارئ صحية عالمية

أمير قطر ونائبه يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

سر الشقة 105.. كيف سقط القاضى المتهم بقتل شيماء جمال بعد رحلة هروب 10 أيام؟

ملك المغرب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. موعد ظهورها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن: رؤية تشاركية في النهوض الاقتصادي

أسماء محفوظ

منظومة الزواج والحوار الوطنى

صفاء النجار

مع غياب المنطق العقلى.. لا عزاء للمجددين

سارة شريف

خارج الحدود

ماجد حبته

ثورة 23 يوليو

مؤمن المحمدي

حبيبى يا رقة

أميرة ملش

شيرين.. حالة أتلفها الهوى

د.محمد شادي

تكاتف السكاكين على الدولار

صور

تشييع جثمان والد الفنانة نهلة سلامة

القمة 125.. تكريم الزمالك بلقب كأس مصر

لاعبو الأهلى فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

بحرية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

فلسطين: إصابة شاب إثر اعتداء مستوطنين عليه فى جنين

إسرائيل تعرض فيلمًا عن سعاد زكي: يهودية مصرية وحفيدتها تعيش في تل أبيب