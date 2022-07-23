البابا فرنسيس يهنئ الرئيس الإيطالي بعيد ميلاده الـ 81

تلقى رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ81 برقية تهنئة من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

وعبر بابا الفاتيكان خلال برقيته للرئيس ماتاريلا عن أطيب تمنياته في هذه المناسبة السعيدة، لافتا إلى أنه يتذكره في صلواته، مشيدا بالخدمة القيمة التي يقدمها للشعب الإيطالي الحبيب.

وكتب البابا في برقيته أنه “في هذه المرحلة المطبوعة بالصعوبات والخيارات المقررة بالنسبة لحياة البلاد، ما يزال الرئيس ماتاريلا يقدم إسهاماً أساسيا لا غنى عنه، ويفعل ذلك بتفان مثالي”.

ولفت فرنسيس إلى أنه يتحد مع الأشخاص الذين يحتفلون بهذه المناسبة، معبرا عن تقديره الشخصي، ومانحاً رئيس الجمهورية وعائلته ومعاونيه والأمة الإيطالية كلها البركات الرسولية، سائلا الجميع أن يصلوا من أجله.