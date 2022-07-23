السبت 23 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1466 قضية تموينية خلال 24 ساعة

حملات تموينية
حملات تموينية
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1466) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب بمضبوطات بلغت (1197 عبوة سجائر )، و (396) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (26٫350 طن "دقيق– مكرونة– سكر" – 29400 قطعة مستلزمات طبية – 1896 عبوة سجائر)، وكذا (605) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (20 قضية دقيق مدعم"تصرف -تجميع"- 159 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 147 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 85 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 76 قضية توقف عن الإنتاج – 118 قضية متنوعة أخرى).

 وشملت المضبوطات (10٫100 طن دقيق بلدى مدعم – 8595 رغيف بلدى مدعم)، وكذا (13) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (7٫400 طن سكر تموينى – 1000 لتر مواد بترولية – 1100 اسطوانة بوتاجاز)، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (43٫850 طنا –8595 رغيف خبز بلدى - 1000 لتر مواد بترولية – 3093 عبوة "سجائر" – 29400 قطعة مستلزمات طبية - 1100 اسطوانة).

الإدارة العامة لشرطة التموين الجرائم التموينية التموينية المكبرة قضية حجب خبز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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