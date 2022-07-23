«حشيش فى الزيارة».. «الكيف» يقود ربة منزل إلى السجن مع زوجها

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم السبت، ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة، داخل الزيارة المعدة لزوجها النزيل بسجن مركز طوخ على ذمة إحدي القضايا "مخدرات"، والصادر ضده فيها حكم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد أنه أثناء قيام الضباط بأعمال التفتيش لأشخاص ومتعلقات الزائرين للمودعين بسجن المركز، تمكنوا من ضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة داخل الزيارة المعدة لزوجها المودع بسجن المركز.

وتبين أنه أثناء قيام الضباط بأعمال التفتيش لأشخاص ومتعلقات الزائرين للمودعين بسجن المركز، تمكنوا من ضبط ربة منزل، مقيمة دائرة المركز، حاولت إدخال كمية من مخدر "الحشيش"، داخل الزيارة المعدة لزوجها المودع بسجن المركز على ذمة إحدي القضايا (مخدرات)، والصادر ضده فيها حكم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.