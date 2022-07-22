ضبط 74 قضية غش تجارى فى حملة أمنية بالجيزة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية؛ لضبط المتهمين بحيازة السلع الغذائية مجهولة المصدر، والمنتجات المغشوشة، وأسفرت الحملة، التي استهدفت عددًا من المحلات والأسواق، عن ضبط وتحرير 74 قضية غش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة لحوم ودواجن مجهولة المصدر.

أسفرت الحملة عن تحرير قضايا عدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشآت دون ترخيص، وإنتاج خبز ناقص الوزن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، والتحفظ على المضبوطات تمهيدًا لصدور قرار بالتصرف بها، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.