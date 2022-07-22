الجمعة 22 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 74 قضية غش تجارى فى حملة أمنية بالجيزة

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
ads

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية؛ لضبط المتهمين بحيازة السلع الغذائية مجهولة المصدر، والمنتجات المغشوشة، وأسفرت الحملة، التي استهدفت عددًا من المحلات والأسواق، عن ضبط وتحرير 74 قضية غش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة لحوم ودواجن مجهولة المصدر.

أسفرت الحملة عن تحرير قضايا عدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشآت دون ترخيص، وإنتاج خبز ناقص الوزن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، والتحفظ على المضبوطات تمهيدًا لصدور قرار بالتصرف بها، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

مباحث التموين مديرية أمن الجيزة حملة أمنية السلع الغذائية مجهولة المصدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أخرى لظاهرة مراكز الدروس الخاصة

الأكثر قراءة

شقيقة القبطان المتوفى فى غرق سفينة بالمحيط الهندى تروى تفاصيل جديدة عنه

بالتفاصيل.. غرق قبطان مصرى فى المحيط الهادئ

«اتكلم بأدب يا ولد».. هذه المرة صمت عمر هريدى: السبب شيماء جمال

تعرف على موعد التسجيل باختبارات القدرات 2022

«دفنها فى طرنش».. المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل حفر القبر

تنسيق 2022.. خطوات التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

حبيبى يا رقة

أميرة ملش

شيرين.. حالة أتلفها الهوى

د.محمد شادي

تكاتف السكاكين على الدولار

د. رضا عطية

مسابقات اكتشاف الموهوبين.. هل تُحدِث حراكًا؟

ماجد حبته

ناصر والسيسى فى بلجراد

محمد عبدالعزيز

حدث يستحق الاحتفاء ويبقى أثره بلا انتهاء

عبد الرحيم طايع

قتل الناس ببطء

مدحت بشاى

بقوة المنطق لا منطق القوة

صور

القمة 125.. تكريم الزمالك بلقب كأس مصر

لاعبو الأهلى فى القمة 125

تسليم السيدة إخلاص صاحبة "العوامة 77" شقة على النيل بالزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

«جريمة لن نتساهل معها».. أول تحرك سعودى بعد تسلل مراسل إسرائيلى إلى الحج

مقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة 7 فى قصف إسرائيلى قرب دمشق

تخوفًا من قرار روسى.. اجتماع طارئ لرئيس الوزراء الإسرائيلى