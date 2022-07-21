مصرع عامل دهسًا أسفل عجلات قطار في قنا

شهدت محطة سكة حديد فرشوط شمال قنا، الخميس، مصرع عامل دهسًا أسفل عجلات القطار.

وتلقى مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد مصرع "أحمد.ش" 50 عامًا، مقيم بسوهاج بمحطة السكة الحديد.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وبالفحص تبين أن المتوفى سقط من القطار أثناء مروره محطة سكة حديد فرشوط، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى ، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.