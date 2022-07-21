الخميس 21 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل بمطعم بتهمة الاتجار فى الهيروين

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، عامل بمطعم مشويات بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار بمخدر الهيروين وحيازة سلاح ناري فرد خرطوش بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "م.ح"، 36 سنة، عامل بمطعم مشويات، مقيم دائرة مركز بنها، أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش"، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بسيارته أو إحرازه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عامل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية من المواد المخدرة والسلاح الناري ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الناري للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

محكمة جنايات بنها عامل بمطعم مشويات السجن المشدد مخدر الهيروين سلاح نارى

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