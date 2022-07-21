مصرع شاب غرقًا فى ترعة ميت يزيد بكفرالشيخ

لقى شاب مصرعه غرقًا إثر سقوط دراجة نارية كان يستقلها في ترعة ميت يزيد بكفرالشيخ، وتم نقل الجثة عن طريق سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا يفيد تعرض شاب للغرق، وبالانتقال والفحص تبيَّن مصرع أحمد محمد فتحي، 18 سنة، من عزبة أبوسعيد التابعة لمركز كفرالشيخ، إثر سقوط دراجة نارية كان يستقلها في ترعة ميت يزيد بجوار الكوبرى الأزرق بكفرالشيخ.. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.