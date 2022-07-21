الخميس 21 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب غرقًا فى ترعة ميت يزيد بكفرالشيخ

مصرع شاب غرقًا في
مصرع شاب غرقًا في ترعة
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لقى شاب مصرعه غرقًا إثر سقوط دراجة نارية كان يستقلها في ترعة ميت يزيد بكفرالشيخ، وتم نقل الجثة عن طريق سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف النيابة. 

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا يفيد تعرض شاب للغرق، وبالانتقال والفحص تبيَّن مصرع أحمد محمد فتحي، 18 سنة، من عزبة أبوسعيد التابعة لمركز كفرالشيخ، إثر سقوط دراجة نارية كان يستقلها في ترعة ميت يزيد بجوار الكوبرى الأزرق بكفرالشيخ.. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

غرق كفر الشيخ ترعة ميت يزيد

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