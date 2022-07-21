الخميس 21 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 21-7-2022.. ارتفاع جديد فى عيار 21

أسعار الذهب
أسعار الذهب
ads

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاع جديد في الأسعار التي بدأت طريقها في الارتفاع منذ زيادة أسعار المشتقات البترولية، وبعد عدة أسابيع من التراجع الطفيف في الأسعار.


وارتفعت أسعار الذهب بأعيرته المختلفة، وارتفعت أسعار الذهب عيار 21  - أكثر أنواع الذهب تداولًا في مصر - بقيمة 6 جنيهات مقارنة  بتعاملات أمس الأربعاء، ورغم تراجع أسعار الذهب العالمية.


أسعار الذهب اليوم تحديث يومي 

قفزت أسعار الذهب اليوم حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21  6 جنيهات ليصل إلى 985 جنيها مصريًا والذي سجل ارتفاعات متتالية منذ نهاية الأسبوع الماضي.

*سجلت أسعار الذهب عيار 24:  1121جنيها للبيع، ووصل سعر شراءه إلى 1125 جنيها.

* بلغت أسعار الذهب عيار 21: 981 جنيها مصريًا للبيع،  وسجل للشراء 985 جنيها.

* وارتفعت أيضًا أسعار الذهب عيار 18 وسجل سعر الذهب عيار 18: 840 جنيها مصريًا للبيع وسجل للشراء نحو 844 جنيها.

* وسجل سعر الذهب عيار 14: 654 جنيها مصريًا للبيع وسجل للشراء قيمة 656 جنيها مصريًا.

*بينما بلغ سعر الجنيه الذهب  7880 جنيها.

 

وشهدت اسعار الذهب خلال شهري مارس وابريل ارتفاعات كبيرة وصل فيها سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1200 جنيه وهي أرقام قياسية لأول مرة في تاريخه بفعل تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية ولكنها عاودت التراجع مرة ثانية.

txt

وصلت 80 جنيهًا.. تجَّار يكشفون لـ«الدستور» سبب ارتفاع أسعار البيض

txt

«العنب الأحمر» بـ8 جنيهات.. أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء

 

أسعار الذهب العالمية

ورغم ارتفاع سعر الذهب في مصر إلا أن هناك انخفاض في أسعار الذهب العالمية، فحسب وكالة رويترز،  انخفضت أسعار الذهب مع صعود الدولار، وسط توقعات من المحللين بعدم لجوء  مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

 

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1700.80 دولار للأوقية، وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.67 بالمئة إلى 1699.30 دولار للأوقية.

 

وارتفع مؤشر الدولار،  0.384 بالمئة، فيما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.17 بالمئة إلى 18.70 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين اثنين بالمئة إلى 856.52 دولار وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1864.10 دولار.

 

اقرأ أيضاً

موعد انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 الإلكترونية (رابط التقديم)

هل تعتزم «التموين» رفع سعر رغيف الخبز؟ الحكومة ترد

أسعار الذهب الذهب عيار 21 اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب العالمية الدولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصر ثقافة أم كلثوم

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. غرق قبطان مصري فى المحيط الهادى

«اتكلم بأدب يا ولد».. هذه المرة صمت عمر هريدى: السبب شيماء جمال

تقرير الطب الشرعى يكشف أسباب مقتل الإعلامية شيماء جمال

3 ساعات فى غرفة النوم.. صديقة شيماء جمال تكشف خفايا مقتل الإعلامية «المشاغبة»

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 ومستندات التقديم بالمدارس 2023

«دفنها فى طرنش».. المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل حفر القبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليست مجرد ديكور.. ولكن تميز وكفاءة ونجاح

محمد العسيري

لعنة شيرين عبدالوهاب

ماجد حبته

استثمار التاريخ فى صربيا

خالد عكاشة

«وثائق أوبر».. العواصف التى تدق أبواب النخب الحاكمة (2)

أحمد الصغير

ما اقترفته الدراما الدينية فى ثلاثة عقود ضد الهوية المصرية!

حسين دعسة

دلالة الاستراتيجية النووية وإنهاء الحرب في أوكرانيا.. كيف ذلك؟

إبراهيم داود

الحمامة البيضاء

د. القس صفوت البياضى

نصائح حكيم لأولاده يتركها لهم ولغيرهم

صور

مؤتمر تقديم المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا

الحوار الوطنى: الطريق نحو جمهورية جديدة

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم «الدهيشة» في الضفة الغربية

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟