أسعار الذهب اليوم الخميس 21-7-2022.. ارتفاع جديد فى عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاع جديد في الأسعار التي بدأت طريقها في الارتفاع منذ زيادة أسعار المشتقات البترولية، وبعد عدة أسابيع من التراجع الطفيف في الأسعار.



وارتفعت أسعار الذهب بأعيرته المختلفة، وارتفعت أسعار الذهب عيار 21 - أكثر أنواع الذهب تداولًا في مصر - بقيمة 6 جنيهات مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء، ورغم تراجع أسعار الذهب العالمية.



أسعار الذهب اليوم تحديث يومي

قفزت أسعار الذهب اليوم حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 6 جنيهات ليصل إلى 985 جنيها مصريًا والذي سجل ارتفاعات متتالية منذ نهاية الأسبوع الماضي.

*سجلت أسعار الذهب عيار 24: 1121جنيها للبيع، ووصل سعر شراءه إلى 1125 جنيها.

* بلغت أسعار الذهب عيار 21: 981 جنيها مصريًا للبيع، وسجل للشراء 985 جنيها.

* وارتفعت أيضًا أسعار الذهب عيار 18 وسجل سعر الذهب عيار 18: 840 جنيها مصريًا للبيع وسجل للشراء نحو 844 جنيها.

* وسجل سعر الذهب عيار 14: 654 جنيها مصريًا للبيع وسجل للشراء قيمة 656 جنيها مصريًا.

*بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 7880 جنيها.

وشهدت اسعار الذهب خلال شهري مارس وابريل ارتفاعات كبيرة وصل فيها سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1200 جنيه وهي أرقام قياسية لأول مرة في تاريخه بفعل تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية ولكنها عاودت التراجع مرة ثانية.

أسعار الذهب العالمية

ورغم ارتفاع سعر الذهب في مصر إلا أن هناك انخفاض في أسعار الذهب العالمية، فحسب وكالة رويترز، انخفضت أسعار الذهب مع صعود الدولار، وسط توقعات من المحللين بعدم لجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1700.80 دولار للأوقية، وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.67 بالمئة إلى 1699.30 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، 0.384 بالمئة، فيما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.17 بالمئة إلى 18.70 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين اثنين بالمئة إلى 856.52 دولار وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1864.10 دولار.

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