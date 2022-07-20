الأربعاء 20 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة بيع 32 ألف لتر بنزين وسولار فى السوق السوداء بالجيزة

سولار
سولار
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تمكن رجال إدارة مباحث التموين بالجيزة من إحباط محاولة بيع 32 ألف لتر مواد بترولية "بنزين وسولار" في السوق السوداء بأزيد من السعر وتحقيق أرباح غير مشروعة بالجيزة.

كان قد تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الجيزة، بحوزته 32 ألف لتر مواد بترولية - "بنزين وسولار" بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث التموين الجيزة 32 ألف لتر بنزين السوق السوداء

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصر ثقافة أم كلثوم

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