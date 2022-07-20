الأربعاء 20 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد إجازة ثورة 23 يوليو للعاملين بالقطاع العام والخاص

ثورة 23 يوليو
ثورة 23 يوليو
ads

فاجأ مجلس الوزراء، أمس، الموظفين بتحديد موعد إجازة ثورة 23 يوليو، والتي كانت من المنتظر أن يحصل عليها العاملون بالدولة نهاية الأسبوع كما يحدث مع كافة الإجازات الرسمية الأخرى.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر منذ عدة أشهر قرارًا بترحيل الإجازات الرسمية ليحصل عليها العاملون في الدولة يوم الخميس الذي يلي الموعد الأصلي ليوم الإجازة، ولكن اختلف الوضع مع إجازة ثورة 23 يوليو.


موعد إجازة ثورة 23 يوليو للعاملين بالقطاع العام والخاص

 

وأصدر صباح أمس الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،  قرارًا باعتبار يوم السبت، الموافق 23 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو المجيدة، لتكون هي المرة الأولى منذ أشهر طويلة التي لا يتم فيها ترحيل الإجازات الرسمية الي يوم الخميس واعتبار يوم السبت 23 يوليو إجازة ثورة 23 يوليو .

 

txt

ميعاد إجازة رأس السنة الهجرية 2022

txt

رسائل تهنئة بالمولد النبوى الشريف 1443 وموعد إجازة مولد النبي 2021


الإجازات المتبقية في 2022
 

إجازة ثورة 23 يوليو 2022 ليست الوحيدة المتبقية خلال هذا العام، ولكن ما زالت هناك 3 إجازات رسمية أخرى، منها واحدة خلال شهر يوليو الجاري، وتأتي الإجازات المتبقية بعد إجازة 23 يوليو كالتالي:

* السبت 30 يوليو إجازة رأس السنة الهجرية 1444، والتي سيتم تحديدها رسميًا عقب إعلان دار الإفتاء المصرية بعد رؤية هلال شهر محرم يوم 29 ذي الحجة، ولكن حسب الحسابات الفلكية فإنه من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 29 يوليو 2022 م هو المتمم لشهـر ذي الحجة 1443هـ، وتكون غرة شهر المحرم 1444 هـ فلكيًا يوم السبت 30 يوليو 2022 م.

* الخميس 6 أكتوبر سيكون إجازة رسمية لجميع العاملين في الدولة وهو ذكرى انتصار حرب أكتوبر عام 1973  على قوات الاحتلال الصهيوني واستعادة مصر لسيناء كاملة كما أنه عيد القوات المسلحة.

* وبعد إجازة نصر أكتوبر بيومين فقط وبالتحديد في يوم السبت 8 أكتوبر ينتظر العاملون في الدولة إجازة رسمية جديدة وهي إجازة المولد النبوي الشريف للعام 1444 هجرية.

ثورة 23 يوليو إجازة ثورة 23 يوليو موعد إجازة ثورة 23 يوليو مجلس الوزراء موعد إجازة ثورة 23 يوليو للعاملين بالقطاع العام والخاص الإجازات المتبقية في 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

الباب المفتوح

الأكثر قراءة

تقرير الطب الشرعى يكشف أسباب مقتل الإعلامية شيماء جمال

مقتل مُحفظة قرآن بشبرا الخيمة.. ونجلها: «أمى مكنتش تستاهل الموتة دى»

3 ساعات فى غرفة النوم.. صديقة شيماء جمال تكشف خفايا مقتل الإعلامية «المشاغبة»

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 ومستندات التقديم بالمدارس 2023

تعيين 313 من معاونى النيابة الإدارية دفعة 2015-2016

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دلالة الاستراتيجية النووية وإنهاء الحرب في أوكرانيا.. كيف ذلك؟

إبراهيم داود

الحمامة البيضاء

د. القس صفوت البياضى

نصائح حكيم لأولاده يتركها لهم ولغيرهم

جلال حمام

حادثة ليبرتي.. التاريخ خير مُعلّم

الحسين عبدالرازق

عن الشوكة والسكينة وبرامج الست أمينة!

حسين دعسة

نهاية الاتحاد الأوروبي.. سخرية مرة المفكر الأميركي "موتيل".. ولكن؟

محمود خليل

كل باكية تكذب إلا «الأنصارية»

منى رجب

التوافق العربى.. ضرورة حياة للمنطقة

صور

الحوار الوطنى: الطريق نحو جمهورية جديدة

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟

تعاون أمنى.. قوات المشاة الأمريكية تختبر بنجاح منظومة دفاع للقبة الحديدية