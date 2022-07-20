فاجأ مجلس الوزراء، أمس، الموظفين بتحديد موعد إجازة ثورة 23 يوليو، والتي كانت من المنتظر أن يحصل عليها العاملون بالدولة نهاية الأسبوع كما يحدث مع كافة الإجازات الرسمية الأخرى.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر منذ عدة أشهر قرارًا بترحيل الإجازات الرسمية ليحصل عليها العاملون في الدولة يوم الخميس الذي يلي الموعد الأصلي ليوم الإجازة، ولكن اختلف الوضع مع إجازة ثورة 23 يوليو.



موعد إجازة ثورة 23 يوليو للعاملين بالقطاع العام والخاص

وأصدر صباح أمس الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا باعتبار يوم السبت، الموافق 23 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو المجيدة، لتكون هي المرة الأولى منذ أشهر طويلة التي لا يتم فيها ترحيل الإجازات الرسمية الي يوم الخميس واعتبار يوم السبت 23 يوليو إجازة ثورة 23 يوليو .



الإجازات المتبقية في 2022



إجازة ثورة 23 يوليو 2022 ليست الوحيدة المتبقية خلال هذا العام، ولكن ما زالت هناك 3 إجازات رسمية أخرى، منها واحدة خلال شهر يوليو الجاري، وتأتي الإجازات المتبقية بعد إجازة 23 يوليو كالتالي:

* السبت 30 يوليو إجازة رأس السنة الهجرية 1444، والتي سيتم تحديدها رسميًا عقب إعلان دار الإفتاء المصرية بعد رؤية هلال شهر محرم يوم 29 ذي الحجة، ولكن حسب الحسابات الفلكية فإنه من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 29 يوليو 2022 م هو المتمم لشهـر ذي الحجة 1443هـ، وتكون غرة شهر المحرم 1444 هـ فلكيًا يوم السبت 30 يوليو 2022 م.

* الخميس 6 أكتوبر سيكون إجازة رسمية لجميع العاملين في الدولة وهو ذكرى انتصار حرب أكتوبر عام 1973 على قوات الاحتلال الصهيوني واستعادة مصر لسيناء كاملة كما أنه عيد القوات المسلحة.

* وبعد إجازة نصر أكتوبر بيومين فقط وبالتحديد في يوم السبت 8 أكتوبر ينتظر العاملون في الدولة إجازة رسمية جديدة وهي إجازة المولد النبوي الشريف للعام 1444 هجرية.