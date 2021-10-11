الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

رسائل تهنئة بالمولد النبوى الشريف 1443 وموعد إجازة مولد النبي 2021

المولد النبوي
المولد النبوي

رسائل تهنئة بالمولد النبوى الشريف 1443 من أكثر الكلمات التي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل مع اقتراب الاحتفال بذكرى ميلاد المصطفى صلوات الله عليه وسلم لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير رسائل التهنئة وموعد وطقوس الاحتفال به هذا العام وموعد الإجازة الرسمية للدولة تاني يعطل فيها كافة المؤسسات الحكومية.

رسائل تهنئة بالمولد النبوى الشريف 1443 

يستطيع الملايين من المسلمين بمختلف دول العالم حاليا تبادل رسائل التهنئة عبر الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مناسبة الاحتفال بذكرى مولد الرسول صلوات الله عليه وسلم ولعل من أبرز تلك الرسائل:-

  • في يوم مولد الهدى.. نسأل الله أن يتقبل صالح أعمالنا ويرزقنا خير الخاتمة.
  • أهنئكم بولادة المصطفى النبي العربي الشفيع الذي وحد المسلمين تحت راية الحق.
  • كل عام وأنتم بخير.. في ذكرى مولد الهادي صلوات الله عليه وسلامه.
  • أرسل رسالتي في مولد الرسول لأقول.. كل عام وأنتم بخير.
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الموعد الرسمي لإجازة المولد النبوي الشريف 2021

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موعد وطقوس الاحتفال بالمولد النبوي في مصر 

تحتفل مصر والعالم العربي والإسلامي بمولد الرسول صلوات الله عليه في يوم 12 ربيع الأول من كل عام الذي يوافق هذا العام يوم الاثنين 19 أكتوبر 2021 حيث تحتفل الدولة بإقامة احتفالية دينية يحضرها كبار رجال الدولة تبدأ بقراءة القرآن الكريم و أناشيد مدح النبي صلوات الله عليه وسلم يعقبها كلمة لرجال الدين الحاضرين الاحتفال فيما يحتفل المواطنين العاديين من كافة طبقات المجتمع في الشوارع بشراء حلوى المولد التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بتك المناسبة منذ عهد الدولة الفاطمية حيث يتم إقامة حفلات تنورة على مدح النبي في الشوارع للاحتفال 

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موعد إجازة المولد النبوي 2021 الرسمية 

يبحث الكثير من المواطنين على رسائل تهنئة بالمولد النبوى الشريف 1443 و موعد الاجازة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث يتم إرجاء إجازة المولد البنوي التي تعطل فيها كافة المصالح الحكومية ويحصل فيها موظفي الجهاز الإداري للدولة على إجازات مدفوعة الأجر إلى يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري وذلك إعمالا بقرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتنظيم الإجازات.

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