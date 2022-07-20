تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 ودرجات الحرارة
تستعرض "الدستور"، فى هذا التقرير، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 في جميع محافظات مصر ودرجات الحرارة العظمى والصغرى على البلاد في ظل موجة الطقس شديد الحرارة الذي تتعرض لها جميع الأنحاء.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022
وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق ويسود طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، ويسود طقس حار على مدن السواحل الشمالية، وتكون الشمس ساطعة خلال ساعات النهار على جميع الأنحاء.
ويسود طقس معتدل خلال ساعات الليل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد، وتكون الرياح نشطة على فترات من اليوم على العديد من المناطق، مما يساعد على تقليل الشعور بالأجواء شديدة الحرارة، كما تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5 : 2.5 متر، مع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022
- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34
- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31
- درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 العظمى 32
- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 30
- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 32
- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 24 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32
- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 32
- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 38
- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 33
- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 32
- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 العظمى 36
- درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 26 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 18 والعظمى 35
- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 35
- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 41
- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38
- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 39
- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 38
- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 38
- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 40
- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 25 والعظمى 41
- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41
- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 27 والعظمى 42