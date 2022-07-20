تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 ودرجات الحرارة

تستعرض "الدستور"، فى هذا التقرير، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 في جميع محافظات مصر ودرجات الحرارة العظمى والصغرى على البلاد في ظل موجة الطقس شديد الحرارة الذي تتعرض لها جميع الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022

وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق ويسود طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، ويسود طقس حار على مدن السواحل الشمالية، وتكون الشمس ساطعة خلال ساعات النهار على جميع الأنحاء.

ويسود طقس معتدل خلال ساعات الليل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد، وتكون الرياح نشطة على فترات من اليوم على العديد من المناطق، مما يساعد على تقليل الشعور بالأجواء شديدة الحرارة، كما تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5 : 2.5 متر، مع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022