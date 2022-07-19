الثلاثاء 19 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر بكندا يسلم دعوة الرئيس السيسى لجاستن ترودو لحضور قمة المناخ

السفير أحمد أبو
السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا
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التقى السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر في كندا، اليوم الثلاثاء 19 يوليو الجاري مع مارتا مورجان نائبة وزيرة الخارجية الكندية، لتسليم الدعوة الموجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لحضور قمة قادة العالم يومي 7و8 نوفمبر 2022 خلال الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في شرم الشيخ.

وفي تصريح للسفير أبوزيد عقب اللقاء، أشار إلى أنه حرص على الإعراب عن تطلع مصر لمشاركة رئيس الوزراء الكندي فى القمة على ضوء الدور القيادي الذي يضطلع به دولياً في موضوعات التغير المناخي، وتوفير التمويل الدولى لتخفيف الآثار المناخية على الدول النامية، فضلاً عن الأولوية المتقدمة التي تشغلها تلك الموضوعات لدى صانع القرار الكندي واستضافة كندا المرتقبة لمؤتمر COP15 المعني بالتنوع البيولوجي.

واستعرض السفير المصري رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، مبرزاً أهمية خروج المؤتمر بنتائج إيجابية تراعي التوازن بين مختلف الموضوعات ذات الصلة، وبصفة خاصة موضوعات التكيف والتخفيف والتمويل ومعالجة الخسائر والأضرار، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الرئاسة المصرية للمؤتمر في الانخراط مع كافة الأطراف والتجمعات لضمان التعبير عن مواقف جميع الدول وتحقيق المصالح المتوازنة للجميع.

وقدمت المسئولة الكندية الشكر على الدعوة الموجهة إلى رئيس الوزراء الكندي، معربة عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر من أجل خروج المؤتمر بنتائج إيجابية تراعي مصالح كافة الأطراف، وثقتها في قدرة مصر على الاضطلاع بتلك المهمة على أكمل وجه. 

وشددت على الأهمية التي توليها بلادها لموضوعات التغير المناخي، وآثارها على الدول التي تعاني من الجفاف، وخاصة في ظل ارتباط تلك الآثار بأزمة الأمن الغذائي العالمية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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