الإثنين 18 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات أمين شرطة مزيف سرق المواطنين بالأزبكية

حبس
حبس
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أدلي عاطل متهم بانتحال صفة أمين شرطة لسرقة المواطنين باعترافات تفصيلية أمام نيابة الأزبكية.

وأكد المتهم أنه خطر في ذهنه فكرة انتحال صفة فرد شرطة وإيهام المواطنين بكونه ذات سلطة، وذلك ليتمكن من مزاولة نشاطه الإجرامي إلا أنه تم كشفه.

وأضاف المتهم أنه ارتكب عدة جرائم بهذه الطريقة وجميع متحصلات السرقة كان ينفقها على شراء المخدرات.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية")، وذلك لقيامه بسرقة مبلغ مالى من شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم عن طريق انتحال صفة رجل شرطة.

عاطل أمين شرطة انتحال صفة أمين شرطة سرقة المواطنين الأزبكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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