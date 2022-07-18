لم يستجب للتنبيهات.. بتر قدمي مزارع صدمه قطار بسوهاج

أصيب مُزارع في الثلاثينات من العُمر، ببتر قدميه؛ إثر اصطدام قطار روسي به، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة، بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضرًا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يفيد بأنه أثناء مرور القطار الروسي “سوهاج- القاهرة”، من محطة سكة حديد المراغة، فوجئ السائق بعبور ثلاثيني، شريط السكة الحديد، من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة.

وتم إطلاق آلة التنبيه عدة مرات، ولم يستجب فاصطدم به القطار؛ ما أدى لإصابته ببتر في القدمين.

وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين أن المصاب يدعى (وائل ا ا س- 32 عامًا- مزارع- ويقيم دائرة المركز)، وبسؤال شقيقه المدعو (حازم ا ا س- 42 عاما- مزارع- ويقيم بذات الناحية)، أفاد بمضمون ما تقدم.

وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.