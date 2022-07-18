ضبط 7 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة فى القليوبية

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد عناني، مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 7 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 7 متهمين لأحدهم معلومات جنائية.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 2346 حكما قضائيا متنوعا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وجار استمرار الحملات.