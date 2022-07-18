«النيل» يخطف طفلًا ووالده فى أسيوط

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في أسيوط، اليوم الإثنين، مواطنا وابنه غرقا بنهر النيل أمام قرية الطوابية بمركز الفتح في محافظة أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بغرق مواطن وابنه، 12 سنة، بنهر النيل أمام قرية الطوابية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات عن أن والد الطفل غرق بعد أن نزل إلى نهر النيل لمحاولة إنقاذ ابنه، ما أدى إلى غرقهما.

وتحرر محضر بالواقعة، وتمت الإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.