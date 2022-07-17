أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 17-7-2022

أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 17 يوليو 2022 من أكثر الموضوعات بحثًا هذه الأيام من قبل المطورين العقاريين والإنشائيين، وذلك وسط أسئلة كثيرة تدور حول حقيقة ارتفاع سعر طن الحديد في مصر عقب ارتفاع أسعار الوقود التي أعلنتها الدولة الأربعاء الماضي.

أسعار الحديد والأسمنت الجديدة للمستهلك

والجدير بالذكر أن سعر الحديد ومواد البناء خلال هذه الفترة تتمتع بالاستقرار خاصة بعد فترة الانخفاضات المتتالية التي شهدها سوق التسليح في مصر، وكان أبرزها الأربعاء 6 يوليو 2022.

انخفاض سعر الحديد في مصر

واتفاقًا مع ما يشهده سوق الحديد ومواد البناء في السوق العالمية فقد انخفض سعر الحديد في مصر قرابة 10 آلاف جنيه بعدما سجل الأربعاء الماضي 6-7-2022، انخفاضا كبيرا جدا داخل السوق في مصر، وسط تحرك سعر صرف الدولار بيعا وشراء في البنوك المصرية بداية من صباح الأحد 10-7-2022، أول أيام عيد الأضحى المبارك، ولم يتحرك السعر منذ ذلك اليوم، لكن مع عودة البنوك للعمل الأحد 17 يوليو 2022 يتوقع تغير طفيف مع التداول وتغير سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

سعر الحديد الاستثماري للطن

18002.33 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو 468.85 جنيه.

سعر حديد عز للطن

15813.86 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو -922.96 جنيه.

سعر الأسمنت الرمادي للطن

1431.51جنيه بقيمة تغيير في السعر نحو 4.69 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت الأحد 17-7-2022

وفي السطور الآتية سعر الحديد في الشركات والمصانع المختلفة وكذلك أسعار الأسمنت .

سعر حديد عز للطن

18531.43 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو +435.39 جنيه.

سعر الأسمنت الرمادي للطن

1431.18 جنيه بقيمة تغيير في السعر نحو +65.28 جنيه.

سعر الحديد في مصر- الجيوشي الأحد 17 يوليو 2022

بلغ 17900 جنيه للطن.

سعر الحديد في مصر- الجارحي الأحد 17 يوليو2022

17850 جنيهًا للطن.

سعر الحديد في مصر- عنتر الأحد 17 يوليو 2012

17500 جنيه للطن.

سعر الحديد في مصر- حديد المصريين الأحد 17 يوليو 2012

18070 جنيهًا للطن.

سعر الحديد في مصر- مصر ستيل 18000 جنيه للطن.

سعر الحديد في مصر- السويس 18070 جنيهًا للطن.

سعر الحديد في مصر- بشاي 18075 جنيهًا للطن.

سعر الحديد في مصر- العشري 18000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

أسعار الأسمنت اليوم شهدت تحركا بعدما وصل سعر الأسمنت الرمادي إلى 1353.45 جنيه بقيمة تغيير في السعر نحو 21.93 جنيه، ووصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح 1550 جنيهًا للطن، والنصر 1480 جنيهًا للطن، وقنا 1340 جنيها للطن، والسويس 1370 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت في مصر لبعض المصانع المحلية

بلغ أسمنت السويدي أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن، والمخصوص 1380 جنيهًا للطن، والممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان 1390 جنيهًا للطن.