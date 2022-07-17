الأحد 17 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق شاب فى ترعة النعناعية التابعة لمركز أشمون بالمنوفية

غرق شاب
غرق شاب
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شهدت ترعة النعناعية المارة بقرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مساء السبت غرق شاب.

وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع شاب غرقا فى ترعة النعناعية المارة بقرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية رجال الامن اليوم السبت مركز شرطة تحرير محضر مركز اشمون مصرع شاب

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