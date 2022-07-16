السبت 16 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القضاء الإيطالي يغلق قضية وفاة ريجيني

ريجيني
ريجيني
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رفضت محكمة الجنايات الإيطالية العليا، طلب الادعاء العام تجديد محاكمة مصريين في قضية وفاة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016 في القاهرة، بسبب عدم وجود أي أدلة جنائية.

وقضت محكمة النقض في روما مساء الجمعة بعدم وجود أسباب لاستئناف قرار محكمة أدنى في العام الماضي بأن المحاكمة لا يمكن أن تمضي قدما لأن المتهمين لم يتم إخطارهم بالتهم وتاريخ المحاكمة، كما أنه لا يوجد دليل على أي ارتكاب جريمة جنائية.

وفي وقت سابق، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر بشأن الواقعة بدأت في فبراير 2016 مع اكتشاف المارَّة  جثمان الطالب الإيطالي ملقى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي  واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو خمس سنوات متصلة وقفت خلالها النيابة العامة على كافَّة الملابسات منذ اختفاء المجني عليه وحتى ظهور جثمانه.

محكمة الجنايات الإيطالية الادعاء العام ريجيني محكمة النقض في روما أدلة جنائية

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