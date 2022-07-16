وزير الخارجية السعودى: قمة جدة تضمنت مخرجات نأمل أن تكون لها انعكاسات إيجابية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، أن قمة جدة ركزت على الشراكة مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن البيان الختامي للقمة سيصدر بعد قليل.

وتابع وزير الخارجية السعودي، أنه لم يطرح ولم يناقش أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل، ولم تكن هناك رسائل من إيران إلى قمة جدة .

ولفت إلى أن الشعب السعودي فخور جدا ببلادنا، منوهًا إلى أن المحادثات التي جرت مع إيران إيجابية لكنها لم تصل لنتائج، لافتا إلى أن يد المملكة ممدودة لإيران للوصول إلى علاقات طبيعية.

وأشار وزير الخارجية السعودي، إلى أن قمة جدة تضمنت مخرجات نأمل أن تكون لها انعكاسات إيجابية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة جدة للأمن والتنمية، التي انعقدت بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.