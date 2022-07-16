إحالة عاطلين قتلا خالهما بسبب خلافات عائلية إلى «جنايات شبين الكوم»

قررت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، إحالة عاطلين قاما بقتل خالهما في قرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، نتيجة خلافات عائلية بينهم، إلى محكمة جنايات شبين الكوم للمحاكمة.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطلين قاما بقتل خالهما، بسبب خلافات عائلية بينهم بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، يفيد من تمكن مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطلين قامو بقتل خالهم بسبب خلافات عائلية بينهم بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.