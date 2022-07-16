استخراج كود الطالب بالرقم القومى وتقديم الصف الأول الثانوى 2023

يواصل موقع وزارة التربية والتعليم استقبال طلبات تقديم الصف الأول الثانوي 2023 ويبحث الطلبة المتقدمين للمرحلة الثانوية البحث عن كود الطالب بالرقم القومي 2022 قبل الدخول على موقع تنسيق الثانوية العامة وتقديم الصف الاول الثانوي 2022.

ونقدم من خلال هذا التقرير خطوات استخراج كود الطالب بالرقم القومي لتقديم الصف الاول الثانوي 2023 .

رابط معرفة كود الطالب بالرقم القومي

ويجب على الطالب اتخاذ الخطوات التالية لمعرفة كود الطالب بالرقم القومي 2022 لجميع المراحل :

1 - يدخل الطالب على هذا الرابط office365.emis.gov.eg للاستعلام على الأكواد

2 - إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقم الموجود في أعلى شهادة الميلاد المتقدم لمعرفة الكود الخاص به.

3 - يجب المحافظة التابع لها الطالب والتي تقع فيها مدرسة الطالب.

4 - يجب على المتقدم لمعرفة الكود الخاص به تحديد نوعه إذا كان ( ذكر - أنثى).

خطوات تقديم الصف الاول الثانوي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وللتقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2022 -2023، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع تنسيق المدارس الثانوية .

التسجيل للدخول من خلال كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

بعد تسجيل الدخول سوف تظهر صفحة الملف الشخصي التي تحتوي على بعض البيانات وهي اسم الطالب ومديرية التربية والتعليم والمنطقة التابع لها وآخر ميعاد للتقديم في تلك المديرية.

يقوم الطالب بالضغط على زر «الدخول إلى التنسيق» للدخول لصفحة «معلومات التنسيق.

تحتوي صفحة التنسيق على معلومات عامة عن كل نوع تعليم يقوم الطالب بالضغط على زر «المزيد» إظهار المعلومات كاملة.

الضغط على زر التالي للدخول لصفحة خريطة التنسيق والتي تحتوي على جزء التعليم العام وهو الجزء الخاص بالتعليم الثانوي العام والتكنولوجيا التطبيقية حيث يتيح للطالب عرض خريطة التنسيق الخاصة بهم وكشف الحد الأدنى للمدارس، وجزء التعليم الفني وهو الجزء الخاص بالتعليم الفني حيث يتيح للطالب عرض خريطة التنسيق الخاصة به وكشف الحد الأدنى للمدارس.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي:

ثم بعد التقديم الإلكتروني والقبول، يقوم الطالب بتقديم الأوراق التالية لتأكيد تسجيل الطلاب في المدرسة:

أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منها.

أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر و3 صور منها.

إيصال دفع المصروفات المدرسية وصورتين منه.

صورة بطاقة ولي الأمر.

عدد 5 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم مكتوب عليه اسمه.

شهادة صحية للطالب تثبت خلوه من الأمراض المعدية.

ملف ورقي للتقديم.