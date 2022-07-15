«أبكيتنا معك».. حملة دعم لحارس مرمى الاتحاد أحمد يحيى

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع اللاعب أحمد يحيى، حارس مرمى الاتحاد، بعدما خرج من المباراة قبل استكمال اللقاء مع سيراميكا، باكيًا بسبب سباب الجمهور له.

ونجح سيراميكا في إحراز 5 أهداف مقابل لا شيء للاتحاد، حيث خرج «يحيى» باكيًا في مشهد جعل زملاءه يحتضونه لاستيعاب حزنه، بل وتعاطف معه من يشاهدونه أمام الشاشات، خاصة بعدما علموا أن هذه المباراة جاءت بعد 3 أيام من وفاة شقيقه، وجعلته ينهار باكيًا من سُباب الجمهور له وسط عدم تقدير ظروفه.

كلمات كثيرة حملت تضامنا واسعا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مع اللاعب أحمد يحيى، حيث قال أحمد محمد: «ده مش جمهور كورة لما يكون لاعب أساسي في فريقك وعنده ظرف إنساني ويتحامل على نفسه عشان النادي بتاعه أهداف لا يتحمل مسئوليتها الحارس، المفروض يكون فيه عقوبة لجماهير الاتحاد.. كل الدعم للحارس والإنسان أحمد يحيى».

وقال علي محمد: «ياريت نحاول نراعي بعض.. بلاش قسوة على الناس، كل واحد فيه اللي مكفيه وزيادة كمان.. ممكن يصدر هم وغم للي محتاج، الإنسانية أفعال مش أقوال، بس والله الحيوانات والنبات وكل الكائنات غلبت الإنسان في مراعاتها لبعض.. نحاول نقلدهم وإحنا نبقي كويسين».

فيما قال محمد شعبان: «كل الدعم والمساندة للحارس المحترم أحمد يحيى ضد بلطجية المدرجات الذين لا يعرفون شيئا عن الإنسانية والاحترام».

وقالت جومانا سعيد: «ربنا يرحم شقيق أحمد يحيى ويصبره يا رب .. وربنا يشفي أصحاب القلوب المريضة.. كل الدعم لأحمد يحيي ولسيد البلد»، فيما قالت علياء محمدي: «سهل أوي تحكم بعنف على شخص لمجرد إنك متعرفوش.. يا رب شوية رحمة في قلوب الناس».

وقال مصطفى الخطيب: «إحنا نهزر أو نحفل على بعض من باب الضحك أو تغيير المود.. لكن لا يجب أن يصل الأمر للسباب والشتائم.. فنحن نحب الكرة كرياضة تخرجنا مما نحن فيه من كآبة.. لكن أن نجعلها سببا للتجاوز والتطاول على الآخرين.. هذا قمة السفه.. الكرة مكسب وخسارة.. وكل الفرق تخسر بنتائج كبيرة المهم التعلم من الدرس والعمل بجد واجتهاد.. الأهلي خسر بالخمسة والزمالك.. والبرازيل والأرجنتين خسروا بأرقام أكبر من ذلك ولم تقم القيامة.. الأخطر هو عدم مراعاة شعور وظروف الآخرين.. أحمد يحيى حارس الاتحاد بالتأكيد لم يكن السبب الوحيد في الخسارة ومع ذلك الجمهور لم يلتمس له العذر وتطاول عليه حتى خرج من الملعب باكيا متذكرا أخاه المتوفى منذ أيام قليلة، ولكنه ضحى من أجل هذه الجماهير.. ولكن للأسف الجماهير لا ترحم.. تحية للحارس أحمد يحيى"، فيما قالت إيمان علاء: "أتمنى الناس تفوق وتحافظ ع مشاعر الناس، الكورة لو بالشتيمة والقرف دا الغوها أحسن مش عايزين نشوف كورة ولا نتابعها لو الناس بقت مبتحسش كده، مش عايزين كورة، ربنا يرحم شقيق كابتن أحمد يحيى، ويصبره يا رب، يا رب ارحمنا واجعل قلوبنا لينة يا رب، وربنا يشفي أصحاب القلوب المريضة».