الرئيس الإيطالى يرفض استقالة رئيس الوزراء

رفض الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا الاستقالة التي قدّمها، الخميس، رئيس الوزراء ماريو دراغي، وسط أزمة سياسية يحذّر خبراء من أنها قد تدفع بثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو إلى انتخابات عامة مبكرة.

وأعلنت الرئاسة الإيطالية أن ماتاريلا "لم يقبل الاستقالة، ودعا رئيس الوزراء إلى المثول أمام البرلمان (...) بغية إجراء تقييم للوضع" الناجم عن مقاطعة حركة "خمس نجوم" المنضوية في الائتلاف الحاكم جلسة تصويت على الثقة بالحكومة في مجلس الشيوخ.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أنه سيقدم استقالته في وقت لاحق الخميس وسط أزمة سياسية نجمت عن رفض حركة خمس نجوم المنضوية في ائتلافه الحاكم المشاركة في جلسة تصويت على الثقة بالحكومة.

وقال دراغي خلال جلسة للحكومة "أود أن أعلن أنني سأقدم هذا المساء استقالتي إلى الرئيس"، مشيرا إلى أن الشروط اللازمة لاستمرار الائتلاف الحكومي "لم تعد قائمة" وأن "ميثاق الثقة الذي تقوم عليه الحكومة لم يعد موجودا".

ومن شأن استقالة دراغي أن تدفع باتّجاه تنظيم انتخابات نيابية مبكرة.

وكان زعيم حركة "خمس نجوم" جوزيبي كونتي قد أعلن الأربعاء أن أعضاء مجلس الشيوخ من حزبه لن يشاركوا في جلسة التصويت على الثقة الذي طلبته في البداية السلطة التنفيذية.

وحازت الحكومة الثقة في التصويت الذي أجري الخميس، لكن دراغي سبق أن حذّر مرارا من أنه لن يبقى في رئاسة الحكومة من دون دعم الحركة.

ويضم الائتلاف الحكومي كل القوى السياسية الممثلة في البرلمان باستثناء حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف.

وعلى أثر جلسة التصويت التقى دراغي الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وسط تكهّنات بأنه يعتزم الاستقالة.

وكان دراغي قد تولى رئاسة حكومة "وحدة وطنية" في مطلع العام 2021 مهمتها التصدي للجائحة والأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها. لكن رئيس الوزراء يعتبر أن حكومته من دون دعم "خمس نجوم" تصبح "سياسية" وهو ما لا يدخل ضمن التفويض المعطى له لرئاسة الحكومة.

وقال الخميس "لطالما قلت منذ خطاب التنصيب الذي ألقيته في البرلمان أن الحكومة ستبقى قائمة فقط في حال تمتعت برؤية واضحة لتحقيق البرنامج الحكومي الذي منحت القوى السياسية ثقتها على أساسه".