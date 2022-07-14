الخميس 14 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بسرقة الدراجات النارية فى عين شمس

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة عين شمس بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بعرض دراجة نارية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وتبين أن "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما دراجة نارية "دون لوحات معدنية"، وتبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب، واعترفا بسرقة دراجة نارية أُخرى بالجيزة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة المشار إليها، وأمكن التوصل لمالكها، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتين واتهماهما بالسرقة.

نيابة عين شمس حبس تشكيل عصابي تشكيل عصابي سرقة الدراجات النارية قسم شرطة عين شمس

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