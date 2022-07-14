من سماتك الشخصية وفقًا لبرجك الفلكي.. ما هو روتين يومك؟

كان يوم شاق في العمل؟ جدال مع العائلة أو الأصدقاء؟ أم أنه كان مجرد يوم ممل بالنسبة لك؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأنت لست وحدك، لا يمكنك أبدًا الاستمتاع بيوم "مثالي"، كما أن فترات الصعود والهبوط هي جانب منتظم من جوانب الحياة، لكن كيف تنهي يومك هو شيء يمكنك التحكم فيه.

يمكن أن تساهم العديد من الأشياء في التوتر، مما يؤدي في النهاية إلى تدمير ليلة نوم جيدة عندما تسميها يومًا، لهذا السبب يجب أن تلجأ دائمًا إلى روتين مريح ومهدئ لتنهي يومك به.

بناءً على علامتك الفلكية، قد يكون لديك روتين محدد لوقت النوم، اعتمادًا على سمات شخصيتك، كيف حالك يمكن أن تحكم الكثير مما يجب عليك فعله لتخفيف التوتر والقلق على عقلك، ومع ذلك إليك كيف يمكن لكل برج فلكي التخلص من التوتر في وقت النوم.

برج الحمل

يتم توصية برج الحمل بضرورة كتابة يوميات كل ليلة بالنظر إلى أن برج الحمل نشيط ومليء بالحياة وطموح للغاية، فهم بحاجة إلى مكان لوضع أفكارهم وإعطاء عقولهم بعض الراحة.

برج الثور

نظرًا لأن مواليد الثور منطو إلى حد ما ويحبون البقاء في منطقة الراحة الخاصة بهم ، فمن المهم أن تكون محيطهم نظيفًا ورائعًا وإيجابيًا، ومع ذلك يمكن للمرء أن يلجأ إلى الزيوت الأساسية، والمعروفة أيضًا باسم العلاج بالروائح العطرية، والتي تساعد على تهدئة حواسك وتعزز النوم.

برج الجوزاء

يحبون إجراء محادثات جيدة، وأشخاص طيبين من حولهم، وكذلك يستمتعون بالتمرير عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبقاء على اطلاع، ومع ذلك في وقت النوم من الأفضل خلق بيئة أقل تشتيتًا للانتباه، خذ بعض الوقت من الشاشات وانغمس في الأنشطة التي تهدئ حواسك المفرطة التحفيز مثل الكتابة أو تدوين كل ما تشعر بالامتنان من أجله.

برج السرطان

إن مرضى السرطان كائنات عاطفية، يحبون أن يُعتز بهم ويُعتني بهم، يمكن أن يمنحك احتساء كوب من شاي الأعشاب الدافئ تجربة مهدئة، مع التخلص من الآلام الجسدية، تأكد من أن الشاي الخاص بك خالٍ من الكافيين ويحتوي على البروبيوتيك.

برج الأسد

الأمر كله يتعلق بالجماليات والرفاهية، يمكنك أن تضيء غرفتك بالشموع المعطرة، وارتداء بدلات الليل الحريرية الخاصة بك ومنح نفسك روتينًا لطيفًا للبشرة.

برج العذراء

قبل الذهاب إلى الفراش، تذكر أن تستمع أو تتبع بعض التأمل الموجه لمساعدتك على الاسترخاء وتهدئة عقلك، التأمل طريقة رائعة لتحسين التركيز والتركيز.

برج الميزان

على الرغم من أنها واحدة من أكثر الشخصيات تنظيماً وتوازناً، إلا أن استخدام البلورات مثل الكوارتز أو العقيق أو الجمشت أو الأوبال يمكن أن يخفف من الطاقة السلبية، ويعزز الراحة أثناء الليل.

برج العقرب

قد يكون الاستحمام الليلي المهدئ ذاتيًا أمرًا رائعًا فمن المرجح أن يهدئك الاستحمام بالماء الدافئ ويسهل عليك النوم، ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من القلق والتوتر.

برج القوس

نظرًا لأن عقلك مشغول دائمًا، فقد تجد صعوبة في النوم ليلاً ومع ذلك، فإن بناء محيط مظلم وهادئ يمكن أن يساعدك على الراحة بشكل أفضل والنوم بشكل أسرع، بالإضافة إلى ذلك يمكنك أيضًا استخدام قناع للعين وزوج من سدادات الأذن للابتعاد عن أي ضوضاء.

برج الجدي

يحاولون دائمًا البحث عن فرص جديدة والحصول على معلومات من جميع أنحاء العالم، وهذا هو سبب ارتباطهم في الغالب بهواتفهم يعتقد الخبراء أن منح هاتفك قسطًا من الراحة يمكن أن يساعد كثيرًا في إدارة نومك تنبع معظم مسببات التوتر أيضًا من عملك ودراستك وما إلى ذلك، ولهذا السبب مرة أخرى يجب أن تأخذ بعض الوقت من هاتفك.

برج الدلو

برج الدلو هم أرواح مبدعة وخيالية، وهم دائمًا يجمعون المعلومات ويحاولون بناء أفكار جديدة بالنسبة إلى مثل هذه الشخصيات المبتكرة، فإن القراءة في وقت النوم هي الحل الأمثل للتوتر والنوم المضطرب إنه لا يميل فقط إلى العقل الإبداعي لأكواريان، ولكنه أيضًا يهدئهم للنوم.

برج الحوت

تدليل نفسك ليس جريمة بقدر ما تهتم بالآخرين، يجب أن تتعلم أيضًا كيف تهتم بنفسك اشتري لنفسك مجموعة من روتين العناية بالبشرة وطبقيها وقت النوم. نظف وجهك أولاً ثم ضعي التونر وامسح وجهك بقطنة. بعد ذلك، ضع السيروم ودلك وجهك، أخيرًا ضعي كريم الليل واسترخي، يمكنك أيضًا إيجاد طرق أخرى لتهدئة عقلك والتخلص من التوتر.