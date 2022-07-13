الأربعاء 13 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل ساعات.. ننشر نموذج امتحان التاريخ 2022 للصف الثالث الثانوي

طلاب الثانوية العامه
طلاب الثانوية العامه
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يستعد طلاب الثانوية العامة 2022 خلال ساعات، لأداء امتحان مادة التاريخ 2022 الصف الثالث الثانوي نهاية العام وتزداد عمليات البحث عن نموذج امتحان التاريخ 2022 للصف الثالث الثانوي .

ويقدم “الدستور" من خلال هذا التقرير كل ما يحتاجه طلاب الثانوية العامة بخصوص امتحان التاريخ 2022 الصف الثالث الثانوي من عدد اسئلة الامتحان وتوزيع الدرجات و نموذج امتحان الثانوية العامة 2022، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة التاريخ 2022 غدا الخميس الموافق 14 يوليو 2022.

عدد اسئلة امتحان التاريخ 2022 الصف الثالث الثانوي

ويضم امتحان تاريخ الثانوية العامة 2022، 50 سؤالًا، وتكون الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة، موزعة كالتالي:

40 سؤالًا لكل سؤال درجة.

10 أسئلة لكل سؤال درجتين.

ومدة الإجابة 3 ساعات.

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قبل امتحان الغد.. مراجعة شاملة لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة

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ننشر مراجعة ليلة امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2022

توزيع درجات امتحان التاريخ 2022 الثانوية العامة 

  1. الفصل الأول: الحملة الفرنسية على مصر والشام 5 درجات.
  2. الفصل الثانى: بناء الدولة الحديثة في مصر 12 درجة .
  3. الفصل الثالث: مصر منذ الثورة العرابية حتى الحرب العالمية الأولى 9 درجات .
  4. الفصل الرابع: مصر بعد الحرب العالمية الأولى 10 درجات.
  5. الفصل الخامس: التوسع الاستعماري في البلاد العربية قبل الحرب العالمية الأولى حتى الاستقلال 4 درجات.
  6. الفصل السادس: التوسع الاستعماري في البلاد العربية بعد الحرب العالمية الأولى وحتى الاستقلال 4 درجات .
  7. الفصل السابع: مصر وقضايا العالم العربي المعاصر 14 درجة .
  8. الفصل الثامن : ثورتا 25 يناير 2011 م و 30 يونيو 2013 م درجتان.

المراجعة النهائية في امتحان التاريخ 2022

وفي اطار نشر المراجعة النهائية في مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2022

يقدم نموذج امتحان مادة التاريخ 2022 لطلاب الصف الثالث الثانوي يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الاستعانة بها في المراجعة النهائية في مادة التاريخ .

 امتحان التاريخ 2022 الثانوية العامة 

 

 امتحان التاريخ 2022 الثانوية العامة 
 امتحان التاريخ 2022 الثانوية العامة 

 

 امتحان التاريخ 2022 الثانوية العامة 
 امتحان التاريخ 2022 الصف الثالث الثانوي
 امتحان التاريخ 2022 الصف الثالث الثانوي
 امتحان التاريخ 2022 الصف الثالث الثانوي
 امتحان التاريخ 2022 الصف الثالث الثانوي
 امتحان التاريخ 2022 الصف الثالث الثانوي
 امتحان التاريخ 2022 الصف الثالث الثانوي
 امتحان التاريخ 2022 الصف الثالث الثانوي
 امتحان التاريخ 2022 للصف الثالث الثانوي
 امتحان التاريخ 2022 للصف الثالث الثانوي
 امتحان التاريخ 2022 للصف الثالث الثانوي
 امتحان التاريخ 2022 للصف الثالث الثانوي
 امتحان التاريخ 2022 للصف الثالث الثانوي
 امتحان التاريخ 2022 للصف الثالث الثانوي

وبحسب تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بلغ عدد طلاب الثانوية العامة  707 ألاف و 922 طالب وطالبة من الشعبتين العلمية والأدبية، على أن يؤدي عدد طلاب امتحانات الثانوية العامة 2022 الامتحانات داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

امتحان التاريخ امتحان مادة التاريخ 2022 الصف الثالث الثانوي نموذج امتحان التاريخ 2022 نموذج امتحان الثانوية العامة الثانوية العامة 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

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