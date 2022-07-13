مواعيد المترو بعد إجازة عيد الأضحى 2022 للخطوط الثلاثة

يبحث المصريون عن مواعيد المترو للخطوط الثلاثة، مع قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقوم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بتعديل مواعيد عمل مترو الأنفاق في بعض المناسبات الرسمية، فيتم تغيير الموعد في شهر رمضان وعيد الفطر، كما تختلف من فصل الشتاء إلى الصيف.

وازداد البحث عن مواعيد المترو بعد إجازة عيد الأضحى، للخطوط الثلاثة، حتى أصبحت من أكثر العبارات بحثا عبر متصفح “جوجل”.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد المترو بعد إجازة عيد الأضحى للخطوط الثلاثة .

مواعيد عمل مترو الأنفاق بعد عيد الأضحى

لم تتغير مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال عيد الأضحى المبارك حسب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجاءت مواعيد عمل قطارات مترو الأنفاق للثلاثة خطوط كالتالي:

*حسب مواعيد المترو يعمل الخطان الأول ( المرج – حلوان ) والخط الثاني (شبرا – المنيب)، من الساعة 5:15 صباحًا وتنتهي في الساعة 12 منتصف الليل، فيتحرك آخر قطار في الخط الأول (المرج – حلوان ) لمترو الأنفاق والذي يصل بين كل من المرج الجديدة وحلوان في الساعة 11:15 مساءً من محطة حلوان، وحسب مواعيد المترو، بينما يتحرك القطار الأخير من محطة المرج الجديدة في الساعة 11:30 مساءً، ويتحرك القطار الأخير في الخط الثاني (شبرا-المنيب )، والذي يصل بين شبرا الخيمة والمنيب من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب في الساعة 11:35 مساءً.

*وبحسب مواعيد المترو يتحرك القطار الأخير في الخط الثالث والذي يصل بين العتبة وعدلي منصور من محطة نادي الشمس في تمام الساعة 11:15 مساءً، بينما يتحرك القطار الأخير من محطة العتبة في تمام الساعة 11:45 مساءً.

موعد عودة الموظفين للعمل بعد الإجازة

تستمر إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والقطاع الخاص والبنوك، غدًا الخميس، ولكن يعود الموظفون لوظائفهم يوم الأحد المقبل، بسبب الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وانقضى عيد الأضحى المبارك أمس الثلاثاء- رابع أيام العيد- ولكن امتدت إجازته لباقي الأسبوع الجاري بقرار من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الذي قرر مد إجازة عيد الأضحى لتنتهي يوم الخميس الموافق 14 يوليو، ويبدأ عمل البنوك يوم الأحد، كما يعود موظفو الدولة إلى هيئاتهم الأحد أيضًا.