ينتظر عملاء البنوك في مصر موعد عودة عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2022، بعد أن انتهى عيد الأضحى المبارك ليكون رابع وآخر أيام العيد أمس الثلاثاء، ولكن تم مد إجازة عيد الأضحى لجميع البنوك في مصر بقرار من رئيس البنك المركزي صدر الأربعاء الماضي.

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موعد عودة عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الاضحى

قرر البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي مد إجازة عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى يومين آخرين لتنتهي إجازة عيد الأضحى للبنوك غدًا الخميس الموافق 14 يوليو وباعتبار أن الجمعة والسبت إجازة أسبوعية للبنوك سيعود عمل البنوك الأحد المقبل.

وجاء قرار البنك المركزي المصري بمد الإجازة مع قرار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

وبدأت إجازة عيد الأضحى للموظفين العاملين في جميع القطاعات في الدولة السبت الماضي، الذي توافق مع أول أيام عيد الأضحى، وتستمر الإجازة حتى يوم الخميس الموافق 14 يوليو، لتعود القطاعات التي تعمل يوم السبت لعملها 16 يوليو، أما بالنسبة للقطاعات التي تكون إجازتها الأسبوعية يوم الجمعة والسبت، يبدأ العمل بها بعد انتهاء الإجازة يوم الأحد الموافق 17 يوليو.

الإجازات الرسمية المتبقية فى 2022

ستغلق البنوك أبوابها عدة مرات أخرى أمام عملائها شهر يوليو الجاري بالتزامن مع الإجازات الرسمية المتبقية في 2022 ومنها إجازة ثورة يوليو 1952، والتي تكون يوم السبت الموافق 23 يوليو، بالإضافة إلى ذكرى رأس السنة الهجرية، والتي ستكون يوم السبت الموافق 30 يوليو، وسيتم تحويل هذه الإجازات لتكون في أيام الخميس بعد قرار السابق لمجلس الوزراء بتحويل الإجازات ليوم الخميس.