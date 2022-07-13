الأربعاء 13 يوليو 2022
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مصر

لطلاب الدبلومات الفنية 2022.. شروط القبول في المعهد الفني للقوات المسلحة

جريدة الدستور
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ازداد البحث هذه الأيام عن شروط القبول في المعهد الفني للقوات المسلحة وخاصة من طلاب الدبلومات الفنية التي ظهرت نتيجتهم قبل إجازة عيد الأضحى، ويسعى قطاع كبير منهم إلى استكمال تعليمهم العالي بالالتحاق بالمعاهد والجامعات التي توفر لهم مقاعد مخصصة.

ويحظى المعهد الفني للقوات المسلحة باهتمام كبير من هؤلاء الطلاب نظرًا للمزايا الكثيرة التي يوفرها للخريجين، لذا تصدرت شروط القبول في المعهد الفني للقوات المسلحة أكثر العبارات بحثًا عبر جوجل، والدستور تعرض في التقرير التالي شروط القبول في المعهد الفني للقوات المسلحة لجميع الطلاب.

شروط القبول في المعهد الفني للقوات المسلحة

وضعت القوات المسلحة مجموعة من الشروط العامة للالتحاق بـ المعهد الفني للقوات المسلحة، وهي كالتالي: 

  1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ومن أبوين وجدين متمتعين بها، وألا يزيد سنه في أول أكتوبر عن واحد وعشرين سنة ميلادية.
  2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.
  3. أن يكون حسن السير والسلوك وألا يعرف عنه ما يضر أمن القوات المسلحة أو سمعتها.
  4. أن يكون غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة.
  5. ألا يكون قد استقال أو فصل تأديبياً من أي كلية أو معهد عسكرى.
  6. أن يكون مستكملاً لشروط اللياقة الطبية التي يقررها وزير الدفاع، ويتولى المجلس الطبي العسكري المختص التحقق من توافر هذا الشرط.
  7. أن يجتاز بنجاح اختبارات اللياقة البدنية وقفزة الثقة وفقاً للقواعد التي يقررها وزير الدفاع ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في ذات الدفعة للطالب الذي لم يجتازه.

 

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المؤهلات المطلوبة في المعهد الفني للقوات المسلحة 

*يقبل المعهد الفني للقوات المسلحة  الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمى) / الثانوية الأزهرية (القسم العلمى بعد حذف مواد الشريعة)/ الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات/ الثلاث سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم فقط.

*كما يقبل التعليم المزدوج التابع لوزارة الانتاج الحربى فقط. ومعهد الدمبسكو (السليزيان الايطالى).

*بالنسبة للثانوية الصناعية نظام الخمس / ثلاث سنوات ويشترط أن تكون الأقسام التابعة لقسمى الميكانيكا / الكهرباء فقط والتى يستفاد منها فى التخصصات الموجودة فى المعهد.

*ويقبل الطالب طبقا للشروط العامة والمجموع الذى يحدده مكتب التنسيق للقبول للكليات والمعاهد العسكرية سنويا.

*يشترط ألا يزيد السن فى ١ / ١٠ من كل عام عن ٢١ سنة للطالب خريج الثانوية العامة او الازهرية أو الصناعية (نظام الثلاث سنوات).

*يشترط الايزيد السن فى ١ / ١٠ من كل عام عن ٢٢سنة للطالب خريج الثانوية الصناعية (نظام الخمس سنوات).

*يجب ألا يكون الطالب خريج الثانوية العامة او الازهرية او الصناعية (نظام الخمس او الثلاث سنوات) قد مضى على حصوله على الشهادة أكثر من عام واحد فقط.

*فى حالة مضى عام على حصول الطالب على احد الشهادات المذكورة بعالية يشترط ان يكون مقيدا وناجح ومنقول للعام التالى باحدى الكليات الجامعية(الهندسية) او المعاهد الفنية العليا التابعة لوزارة التعليم العالى والتى تخدم الدراسة بالمعهد الفنى للقوات المسلحة على أن يقدم ما يفيد ذلك.

*مدة الدراسة بالمعهد 2 سنة دراسية يسبقها سنة تأهليه بمركز تدريب المعهد.

*يتخرج الطالب من المعهد الفنى برتبة ملازم فنى تحت الأختبار ويمنح درجة الدبلوم الفنى التخصصى.

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري والكليات المتاحة

 

المعهد الفنى للقوات المسلحة الدبلومات الفنية شروط القبول في المعهد الفني للقوات المسلحة المؤهلات المطلوبة في المعهد الفني للقوات المسلحة الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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