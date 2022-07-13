الأربعاء 13 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الوظائف الحكومية.. تقديم مسابقة 30 ألف معلم عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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أيام قليلة تفصلنا عن موعد انتهاء تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم 30 ألف معلم وفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في مؤتمر سابق، مؤكدا أن التقديم يكون من خلال بوابة الوظائف الحكومية موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

وكان أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن تقديم مسابقة 30 ألف معلم، يتم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بوابة الوظائف الحكومية وليس موقع الوزارة أو موقع آخر خلال الفترة من 2 يوليو 2022 حتى 24 يوليو 2022.

شروط تقديم مسابقة 30 ألف معلم عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ويقدم الدستور من خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن تقديم مسابقة 30 ألف معلم ورابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الوظائف الحكومية وآخر موعد تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم والشروط والأوراق المطلوبة.

وكان أعلن وزير التربية والتعليم شروط تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم وهي كالتالي:

1- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة في 1/10/2022.

2- التقدير العام للمتقدم لا يقل عن (جيد).

3- بالنسبة لمعلمي رياض الأطفال: يحق لخريجي كليات التربية رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو أقسام رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو الدبلوم المهني رياض أطفال أو طفولة مبكرة.

4- بالنسبة لمعلمي الصفوف الثلاثة الأولى: يحق لخريجي كليات التربية (شعبة تعليم أساسي/ ابتدائي/ معلم فصل) أو أقسام (تعليم أساسي/ تعليم ابتدائي/ معلم فصل) بكليات التربية أو التربية النوعية.

5- اجتياز الاختبارات المعدة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفق المجالات السالف ذكرها.

6- اجتياز برنامج تدريبي في الصحة البدنية.

7- اجتياز البرنامج التدريبي في استراتيجيات التعليم وفق النظام الجديد.

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آخر التطورات بشأن التقديم فى مسابقة الـ30 ألف معلم

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موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2022

رابط تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم.. بوابة الوظائف الحكومية

ويتم استقبال طلبات تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط jobs.caoa.gov.eg.

ويتم اعتبار يوم 24 يوليو 2022 هو آخر موعد في مسابقة 30 ألف معلم حتى إشعار آخر إذا كان سيتم مد المدة أم لا وهو ما يحدده الدكتور طارق شوقي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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