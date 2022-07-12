ارتفعت عمليات البحث عن مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2022، بعد غلق البنوك أبوابها أمام عملائها منذ يوم الخميس الماضي وحتى الآن، رغم نهاية عيد الأضحى المبارك.

وتغلق البنوك أبوابها أمام الجماهير يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وأيضًا في الإجازات الرسمية، ولكن هذا العيد تم مد تعليق عمل البنوك ليومين إضافيين بعد نهاية عيد الأضحى المبارك.

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى

كان من المفترض أن تكون مواعيد عمل البنوك ابتداءً من غدٍ الأربعاء ولكن جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بمد إجازة عيد الأضحى المبارك، ومعه قرار البنك المركزي بمد إجازة جميع البنوك العاملة في البنوك ليبدأ عمل البنوك يوم الأحد المقبل.

وتعود مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى لتكون من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة 3 عصرًا، فيما تبدأ مواعيد عمل الموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا.

إجازة عيد الاضحي في البنوك

بدأت إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى المبارك يوم الخميس الماضي الموافق 7 يوليو، على أن تعود للعمل يوم الأحد الموافق 17 يوليو، ليكون عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك التي منحها مجلس الوزراء المصري 6 أيام فقط وبإضافة العطلة الأسبوعية الرسمية يرتفع عدد أيام الإجازة إلى 9 أيام من السبت 9 يوليو حتى السبت 16 يوليو على أن تعود الهيئات والحكومات والبنوك بكامل طاقتها للعمل الأحد 17 يوليو.

كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر مد إجازة عيد الأضحى من السبت 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليو، لتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك).

كما أصدرت وزارة القوى العاملة قرارا بمنح العاملين في القطاع الخاص إجازة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك مدفوعة الأجر من السبت 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليو، لتطبيق مبدأ المساواة بين العاملين في الدولة، سواء القطاع الحكومي او القطاع الخاص.

