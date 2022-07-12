الثلاثاء 12 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثتي رجل وزوجته لقيا مصرعهما إثر حادث تصادم بالتجمع

حادث تصادم
حادث تصادم
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بالتصريح بدفن جثتي رجل وزوجته لقيا مصرعهما إثر اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بطريق مصر السويس الصحراوي بنطاق قسم شرطة التجمع الأول، وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود حادث مرورى ومتوفين بطريق مصر السويس الصحراوي اتجاه القاهرة ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف، ووفاة كلا من عاصم م، 71 عاما، موظف بالمعاش وزوجته إيمان، 62 عاما، وتم نقل الجثتين للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

نيابة القاهرة الجديدة دفن جثتي رجل وزوجته اصطدام سيارة ملاكي طريق مصر السويس الصحراوي

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