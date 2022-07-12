الثلاثاء 12 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 شقق في أسبوع.. نص اعترافات عصابة سرقة الشقق في الشروق

عصابة
عصابة
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استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال 4 متهمين بسرقة الشقق السكنية بمدينة الشروق، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بمدينة الشروق.

وفي بداية الأمر أنكر المتهمين علاقتهم ببعضهم البعض وأنكروا سرقتهم الشقق وأبدوا وكأن الأمر غريب علي طباعهم ولكن بتضييق الخناق عليهم اعترفوا بصدقاتهم التي تمتد لقرابة الـ١٠ سنوات وقرروا استغلال تلك الصداقة في الأعمال الإجرامية مثل سرقة الشقق السكنية ولكنهم خصصو المتهم الأول يرصد شقق الأغنياء والمتهم الثاني يرصد مواعيد دخول وخروج الأهالي لكي يصطاد الوقت المناسب والمتهم الثالث تكون مهمته في صناعة مفتاح مصنوع مطابق للمفتاح الأصلي للشقة والمتهم الرابع يؤمن الطريق للهروب في سلام وأكد المتهمين سرقتهم لـ٥ شقق سكنية خلال أسبوع واحد فقط.

وكانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة الشروق، يفيد بسرقة محتويات من شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة، وأقروا بارتكابهما وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

نيابة الشروق وبدر تشكيل عصابي الشروق سرقة الشقق السكنية مدينة الشروق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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