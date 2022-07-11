الإثنين 11 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ثالث أيام التشريق.. هل يجوز صيام رابع أيام عيد الأضحى المبارك؟

الحج
الحج
ads

يستمر السؤال عن جواز صيام رابع أيام عيد الأضحى، حتي أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر محرب “جوجل”، وبدأ عيد الاضحي المبارك السبت الماضي الموافق 9 يوليو ويستمر حتى 13 يوليو المقبل، وحددت الحكومة موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى في يوم الخميس المقبل، واستمر المسلمون في التساؤل حول جواز صيام رابع أيام عيد الاضحى.

ويعرض “الدستور” في السطور التالية رأي الفقهاء في جواز صيام رابع ايام عيد الاضحى.

هل يجوز صيام رابع أيام عيد الأضحى؟

رابع أيام عيد الاضحى هو أحد أيام التشريق التي يحرم صومها، فقد حرَّمَ الشرع صيام خمسة أيام هي: يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة والتي تبدأ من ثاني أيام العيد وتنتهي في رابع ايام العيد، وهذه الأيام الثلاثة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أيام طعامٍ وشرابٍ.

txt

متى تنتهى تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2022؟.. والصيغة الصحيحة للتكبير

txt

الداخلية تشارك المواطنين احتفالات عيد الأضحى (فيديو)


وأوضحت الإفتاء أن المبيت بمنى أيام التشريق سنة ليس واجبًا عند جماعة من الفقهاء كالحنفية، وهو قول للإمام أحمد وقول للإمام الشافعي، بناءً على أنَّ المبيت ليس مقصودًا في نفسه، بل مشروعيته لمعنى معقول، وهو الرفق بالحاجّ؛ بجعله أقرب لمكان الرمي في غده، فهو مشروع لغيره لا لذاته، وما كان كذلك فالشأن فيه ألا يكون واجبًا، وعليه: فمن احتاج أن يكون بمكة ليلًا أو حتى جدة فلا بأس بتقليد مَن لم يوجب المبيت.

حكم صيام أيام التشريق

ويحرم صوم اليوم الأوَّل من عيد الأضحى سواءً للحاجِّ أو غيره من النَّاس، واستدلوا بما يلي: عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- عن الرَّسول -صلى الله عليه وسلم-: (نهى رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- عن صَومَينِ: يومِ الفِطرِ، ويوم الأضحى).
وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: (شَهِدْتُ العِيدَ مع عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عنْه-، فَقالَ: هذانِ يَومَانِ نَهَى رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عن صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِن صِيَامِكُمْ، واليَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فيه مِن نُسُكِكُمْ).

أهالي كفر الشيخ يتوافدون على الحدائق والمنتزهات في ثالث أيام العيد

حكم صيام أيام التشريق 

وأيّام التشريق هي: الأيّام الثلاثة التي تأتي بعد عيد الأضحى، وهي: اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجّة، وهي من الأيّام المُبارَكة التي ذَكَرها الله -تعالى- بقوله: (وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ)، والمُراد بالأيّام المعدودات أيّام التشريق.

رابع ايام عيد الاضحى صيام رابع ايام عيد الاضحى عيد الأضحى المبارك هل يجوز صيام رابع ايام عيد الاضحى صيام ايام التشريق عيد الأضحى حكم صيام ايام التشريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

متى تنتهى تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2022؟.. والصيغة الصحيحة للتكبير

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022.. كيرة والجن يتصدر المشهد

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022 في اليوم الأول

أسعار تذاكر السينما فى وسط البلد 2022

الثالثة يا مو.. صلاح ينافس محرز وحكيمى فى جائزة الأفضل إفريقيًا

«هيعتذر لايف».. أسرة نيرة أشرف تتراجع عن بلاغ يهدد شقيقتها بالقتل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الأنصارية» التى قادت إلى «قانون الخلع»

منى رجب

الدين ليس مظهرًا وتسلطًا.. بل هو دعوة لمكارم الأخلاق

ماجد حبته

هل كفر العرب بالديمقراطية؟!

بسنت حسن

كسر التابو

القس. رفعت فكرى

الدين والمواطنة

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. مرشد التمكين

د.كريمة الحفناوى

والد الأمة بوليفار الخالد

محمود أبودومة يكتب: مشاهدات المسرح فى لندن

صور

إقبال كبير على حديقة الحيوان فى ثالث أيام عيد الأضحى

العيد فرحة.. المدبح الآلي بالبساتين

القناطر الخيرية: العيد فرحة

محطة تل أبيب

المزيد

غُرف عمليات وسيارات "الوحش".. كيف تستعد إسرائيل أمنياً لاستقبال "بايدن"؟

رسائل حزب الله من هجوم "كاريش" والموقف الإسرائيلي.. هل تغيرت قواعد اللعب؟

تحالف سياسى جديد يخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة